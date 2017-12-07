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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Зюлте-Варегем - Лацио
Зюлте-Варегем - Лацио: обзор матча 07 декабря 2017
Зюлте-Варегем
07.12.2017, четверг, 23:05
Лига Европы, группа K, 6 тур
3 : 2
Завершен
Лацио
6'
Н. де Паув
60'
М. Хейлен
83'
А. Исека
67'
Ф. Кайседо
76'
Л. Лейва
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зюлте-Варегем - Лацио
ГОЛ! 3:2!
А. Исека
Пас отдал
С. Копман
83'
76'
ГОЛ! 2:2!
Л. Лейва
Желтая карточка
С. Уолш
75'
67'
ГОЛ! 2:1!
Ф. Кайседо
Пас отдал
Л. Лейва
ГОЛ! 2:0!
М. Хейлен
Пас отдал
Б. Хамалайнен
60'
ГОЛ! 1:0!
Н. де Паув
Пас отдал
О. Кайя
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зюлте-Варегем
69
Луи Бостин
ВР
3
Марвин Бодри
ЦЗ
13
Михаэль Хейлен
ЦЗ
2
Дэви Де Фаув
ЦЗ
14
Сэнди Уолш
ПЗ
8
Идрисса Думбия
ОП
10
Онур Кайя
ЦП
43
Сандер Копман
ЦП
14
Нилл де Паув
ЦП
9
Аарон Исека
ЦФ
Главный тренер
Свен Ванденбрук
Лацио
25
Иван Варгич
ВР
11
Алессандро Мургиа
ВР
4
Патрик
ЦЗ
15
Баштуш
ЦЗ
5
Луис Фелипе
ЦЗ
8
Душан Баста
ЦЗ
94
Джордан Лукаку
ЦП
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
25
Лука Крекко
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Зюлте-Варегем
1
Никола Леали
ВР
3
Брайан Хамалайнен
ЦЗ
20
Григорис Кастанос
ЦП
4
Жульен де Сар
ЦП
29
Алессандро Кордаро
ЦП
8
Иван Шапоньич
ЦФ
Лацио
22
Гуидо Гуерриери
ВР
13
Уоллес
ЦЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
6
Лукас Лейва
ЦП
4-1-3-1
69
Бостин
3
Бодри
13
Хейлен
2
Де Фаув
14
Уолш
8
Думбия
10
Кайя
43
Копман
14
де Паув
9
Исека
4-1-2
25
Варгич
15
Баштуш
5
Фелипе
8
Баста
4
Патрик
94
Лукаку
25
Крекко
10
Кайседо
Остались в запасе
Зюлте-Варегем
Лацио
20
Григорис Кастанос
ЦП
1
Никола Леали
ВР
3
Брайан Хамалайнен
ЦЗ
4
Жульен де Сар
ЦП
29
Алессандро Кордаро
ЦП
8
Иван Шапоньич
ЦФ
Главный тренер
Свен Ванденбрук
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
22
Гуидо Гуерриери
ВР
13
Уоллес
ЦЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
6
Лукас Лейва
ЦП
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Остались в запасе
20
Григорис Кастанос
ЦП
1
Никола Леали
ВР
3
Брайан Хамалайнен
ЦЗ
4
Жульен де Сар
ЦП
29
Алессандро Кордаро
ЦП
8
Иван Шапоньич
ЦФ
Остались в запасе
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
22
Гуидо Гуерриери
ВР
13
Уоллес
ЦЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
6
Лукас Лейва
ЦП
Главный тренер
Свен Ванденбрук
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Статистика матча Зюлте-Варегем - Лацио
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Зюлте-Варегем
- : -
21.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Сент-Труйден
4 : 1
08.11.2026
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
РААЛ Ла-Лувьер
3 : 0
24.10.2026
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Зюлте-Варегем
0 : 2
10.10.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Андерлехт
3 : 0
19.09.2026
Зюлте-Варегем
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Информация о матче
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