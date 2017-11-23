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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Лацио - Витесс
Лацио - Витесс: обзор матча 23 ноября 2017
Лацио
23.11.2017, четверг, 21:00
Лига Европы, группа K, 5 тур
1 : 1
Завершен
Витесс
42'
Л. Альберто
13'
Б. Линссен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лацио - Витесс
ГОЛ! 1:1!
Л. Альберто
Пас отдал
Д. Баста
42'
13'
ГОЛ! 0:1!
Б. Линссен
Пас отдал
М. Маунт
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лацио
11
Алессандро Мургиа
ВР
25
Иван Варгич
ВР
15
Баштуш
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
5
Луис Фелипе
ЦЗ
8
Душан Баста
ЦЗ
17
Нани
ЛВ
94
Джордан Лукаку
ЦП
18
Луис Альберто
АП
25
Лука Крекко
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Витесс
22
Ремко Пасвер
ВР
43
Лассана Файе
ЦЗ
3
Мэтт Миазга
ЦЗ
4
Гурам Кашия
ЦЗ
2
Юлиан Леливелд
ЦЗ
17
Тхулани Сереро
ЦП
25
Наварон Фор
АП
7
Мэйсон Маунт
АП
7
Милот Рашица
ПВ
30
Брайан Линссен
ЦФ
9
Тим Матавж
ЦФ
Главный тренер
Эдвард Стеринг
Лацио
22
Гуидо Гуерриери
ВР
1
Томас Стракоша
ВР
6
Стефан де Врей
ЦЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
Витесс
1
Йерун Хувен
ВР
25
Фанкати Дабо
ПЗ
10
Томас Брунс
ЦП
44
Чарли Колкетт
ЦП
9
Люк Кастаньос
ЦФ
7
Митчелл ван Берген
ЦФ
4-1-2-1
11
Мургиа
15
Баштуш
5
Фелипе
8
Баста
4
Патрик
94
Лукаку
17
Нани
18
Альберто
25
Крекко
4-1-3-2
22
Пасвер
3
Миазга
4
Кашия
2
Леливелд
43
Файе
17
Сереро
7
Рашица
7
Маунт
25
Фор
9
Матавж
30
Линссен
Остались в запасе
Лацио
Витесс
22
Гуидо Гуерриери
ВР
1
Томас Стракоша
ВР
6
Стефан де Врей
ЦЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
25
Фанкати Дабо
ПЗ
1
Йерун Хувен
ВР
10
Томас Брунс
ЦП
44
Чарли Колкетт
ЦП
9
Люк Кастаньос
ЦФ
7
Митчелл ван Берген
ЦФ
Главный тренер
Эдвард Стеринг
Остались в запасе
22
Гуидо Гуерриери
ВР
1
Томас Стракоша
ВР
6
Стефан де Врей
ЦЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
Остались в запасе
25
Фанкати Дабо
ПЗ
1
Йерун Хувен
ВР
10
Томас Брунс
ЦП
44
Чарли Колкетт
ЦП
9
Люк Кастаньос
ЦФ
7
Митчелл ван Берген
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Главный тренер
Эдвард Стеринг
Статистика матча Лацио - Витесс
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Витесс
2 : 2
19.05.2024
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Херенвен
1 : 3
12.05.2024
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Утрехт
1 : 0
05.05.2024
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Витесс
3 : 2
28.04.2024
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
ПСВ
6 : 0
13.04.2024
Витесс
Информация о матче
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