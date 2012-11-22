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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Лацио - Тоттенхэм
Лацио - Тоттенхэм: обзор матча 22 ноября 2012
Лацио
22.11.2012, четверг, 22:00
Лига Европы, группа J, 5 тур
0 : 0
Завершен
Тоттенхэм
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лацио - Тоттенхэм
Желтая карточка
С. Флоккари
85'
Замена
С. Флоккари
️️️️
С. Лулич
79'
Замена
А. Кандрева
️️️️
Л. Козак
79'
77'
Замена
М. Дембеле
️️️️
Т. Кэрролл
75'
Желтая карточка
Я. Вертонген
Замена
Эдерсон
️️️️
Эрнанес
69'
64'
Замена
Д. Дефо
️️️️
К. Демпси
64'
Замена
А. Леннон
️️️️
Г. Сигурдссон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лацио
22
Федерико Маркетти
ВР
39
Луис Педро Каванда
ЦЗ
20
Джузеппе Бьява
ЦЗ
13
Микаэль Сиани
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
6
Стефано Маури
ЛП
10
Эрнанес
ЦП
15
Альваро Гонсалес
ЦП
24
Кристиан Ледесма
ЦП
18
Либор Козак
ЦФ
Главный тренер
Владимир Петкович
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
14
Ян Вертонген
ЦЗ
29
Стивен Колкер
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
2
Клинт Демпси
ЦП
14
Том Кэрролл
ЦП
30
Сандро
ЦП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
18
Гарет Бэйл
ПВ
25
Эммануэль Адебайор
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Лацио
1
Альбано Биццарри
ВР
11
Антонио Роцци
ЛЗ
5
Лионель Скалони
ПЗ
10
Эдерсон
ЛП
12
Огений Онази
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
10
Сержио Флоккари
ЦФ
Тоттенхэм
23
Карло Кудичини
ВР
20
Майкл Доусон
ЦЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
23
Том Хаддлстоун
ЦП
8
Мусса Дембеле
ЦП
12
Аарон Леннон
ПП
9
Джермейн Дефо
ЦФ
4-5-1
22
Маркетти
39
Каванда
13
Сиани
26
Раду
20
Бьява
6
Маури
10
Эрнанес
15
Гонсалес
24
Ледесма
19
Лулич
18
Козак
4-3-2-1
1
Льорис
2
Уокер
14
Вертонген
29
Колкер
26
Ноутон
2
Демпси
14
Кэрролл
30
Сандро
18
Бэйл
10
Сигурдссон
25
Адебайор
10
Эрнанес
10
Эдерсон
10
Эдерсон
10
Эрнанес
18
Козак
87
Кандрева
87
Кандрева
18
Козак
19
Лулич
10
Флоккари
10
Флоккари
19
Лулич
14
Кэрролл
8
Дембеле
8
Дембеле
14
Кэрролл
10
Сигурдссон
12
Леннон
12
Леннон
10
Сигурдссон
2
Демпси
9
Дефо
9
Дефо
2
Демпси
Остались в запасе
Лацио
Тоттенхэм
1
Альбано Биццарри
ВР
11
Антонио Роцци
ЛЗ
5
Лионель Скалони
ПЗ
12
Огений Онази
ЦП
Главный тренер
Владимир Петкович
23
Карло Кудичини
ВР
20
Майкл Доусон
ЦЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
23
Том Хаддлстоун
ЦП
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Остались в запасе
1
Альбано Биццарри
ВР
11
Антонио Роцци
ЛЗ
5
Лионель Скалони
ПЗ
12
Огений Онази
ЦП
Остались в запасе
23
Карло Кудичини
ВР
20
Майкл Доусон
ЦЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
23
Том Хаддлстоун
ЦП
Главный тренер
Владимир Петкович
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Статистика матча Лацио - Тоттенхэм
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Информация о матче
Главный судья:
Фернандо Тейшейра Витьенес
(Сантандер)
Стадион:
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