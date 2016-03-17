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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Лацио - Спарта
Лацио - Спарта: обзор матча 17 марта 2016
Лацио
17.03.2016, четверг, 21:00
Лига Европы, 1/8 финала
0 : 3
Первый матч – 1 : 1
Завершен
Спарта
10'
Б. Докал
12'
Л. Крейчи
44'
Л. Юлиш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лацио - Спарта
83'
Замена
К. Фатай
️️️️
Л. Крейчи
78'
Желтая карточка
М. Фридек
Желтая карточка
С. Лулич
71'
70'
Замена
М. Матейовски
️️️️
Л. Ваха
Замена
Маурисио
️️️️
А. Конко
68'
Замена
Ф. Андерсон
️️️️
С. Маури
59'
58'
Замена
Т. Конате
️️️️
Л. Юлиш
Замена
А. Матри
️️️️
М. Клозе
58'
44'
ГОЛ! 0:3!
Л. Юлиш
Пас отдал
М. Фридек
12'
ГОЛ! 0:2!
Л. Крейчи
Пас отдал
Л. Юлиш
10'
ГОЛ! 0:1!
Б. Докал
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лацио
22
Федерико Маркетти
ВР
29
Уэсли Худт
ЦЗ
4
Милан Бишевац
ЦЗ
25
Абдулай Конко
ПЗ
6
Стефано Маури
ЛП
19
Сенад Лулич
ЛП
16
Марко Пароло
ЦП
6
Лукас Билья
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
17
Бальде Кейта
ЦФ
11
Мирослав Клозе
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Спарта
35
Давид Бичик
ВР
26
Коста Намойнесу
ЦЗ
25
Марио Холек
ЦЗ
14
Якуб Брабец
ЦЗ
23
Лукаш Маречек
ОП
16
Ондржей Загустел
ЦП
7
Ладислав Крейчи
ЦП
17
Мартин Фридек
ЦП
9
Борек Докал
ЦП
6
Лукаш Ваха
ЦП
39
Лукаш Юлиш
ЦФ
Главный тренер
Зденек Щасны
Лацио
1
Этрит Бериша
ВР
19
Сантьяго Джентилетти
ЦЗ
33
Маурисио
ЦЗ
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
32
Данило Катальди
ЦП
12
Огений Онази
ЦП
21
Алессандро Матри
ЦФ
Спарта
27
Мирослав Миллер
ВР
3
Ондрей Мазух
ЦЗ
8
Марек Матейовски
ЦП
18
Тьемоко Конате
ЦП
8
Петр Ирачек
ЦП
7
Кеинде Фатай
ЦФ
21
Давид Лафата
ЦФ
3-5-2
22
Маркетти
29
Худт
4
Бишевац
25
Конко
19
Лулич
6
Маури
16
Пароло
6
Билья
87
Кандрева
11
Клозе
17
Кейта
3-1-5-1
35
Бичик
26
Намойнесу
25
Холек
14
Брабец
23
Маречек
16
Загустел
17
Фридек
9
Докал
6
Ваха
7
Крейчи
39
Юлиш
6
Маури
7
Андерсон
7
Андерсон
6
Маури
25
Конко
33
Маурисио
33
Маурисио
25
Конко
11
Клозе
21
Матри
21
Матри
11
Клозе
6
Ваха
8
Матейовски
8
Матейовски
6
Ваха
39
Юлиш
18
Конате
18
Конате
39
Юлиш
7
Крейчи
7
Фатай
7
Фатай
7
Крейчи
Остались в запасе
Лацио
Спарта
1
Этрит Бериша
ВР
19
Сантьяго Джентилетти
ЦЗ
32
Данило Катальди
ЦП
12
Огений Онази
ЦП
Главный тренер
Стефано Пиоли
27
Мирослав Миллер
ВР
3
Ондрей Мазух
ЦЗ
8
Петр Ирачек
ЦП
21
Давид Лафата
ЦФ
Главный тренер
Зденек Щасны
Остались в запасе
1
Этрит Бериша
ВР
19
Сантьяго Джентилетти
ЦЗ
32
Данило Катальди
ЦП
12
Огений Онази
ЦП
Остались в запасе
27
Мирослав Миллер
ВР
3
Ондрей Мазух
ЦЗ
8
Петр Ирачек
ЦП
21
Давид Лафата
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Главный тренер
Зденек Щасны
Статистика матча Лацио - Спарта
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Спарта
- : -
22.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Богемианс 1905
0 : 0
01.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Спарта
5 : 1
25.10.2026
Словацко
Лига Европы, 3 тур
Олимпиакос
1 : 0
22.10.2026
Спарта
Информация о матче
Главный судья:
Рудди Буке
(Амьен)
Стадион:
Олимпико
Где смотреть матч:
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