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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Спарта - Лацио
Спарта - Лацио: обзор матча 10 марта 2016
Спарта
10.03.2016, четверг, 23:05
Лига Европы, 1/8 финала
1 : 1
Ответный матч – 3 : 0
Завершен
Лацио
13'
М. Фридек
39'
М. Пароло
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спарта - Лацио
66'
Замена
Маурисио
️️️️
Д. Баста
Замена
Л. Юлиш
️️️️
Д. Лафата
62'
Замена
К. Фатай
️️️️
Б. Докал
59'
55'
Замена
С. Лулич
️️️️
А. Матри
Желтая карточка
О. Загустел
52'
45'
Замена
Д. Баста
️️️️
А. Конко
39'
ГОЛ! 1:1!
М. Пароло
38'
Желтая карточка
А. Матри
ГОЛ! 1:0!
М. Фридек
Пас отдал
Д. Лафата
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спарта
35
Давид Бичик
ВР
14
Якуб Брабец
ЦЗ
25
Марио Холек
ЦЗ
26
Коста Намойнесу
ЦЗ
23
Лукаш Маречек
ОП
6
Лукаш Ваха
ЦП
9
Борек Докал
ЦП
17
Мартин Фридек
ЦП
16
Ондржей Загустел
ЦП
7
Ладислав Крейчи
ЦП
21
Давид Лафата
ЦФ
Главный тренер
Зденек Щасны
Лацио
22
Федерико Маркетти
ВР
26
Штефан Раду
ЦЗ
29
Уэсли Худт
ЦЗ
4
Милан Бишевац
ЦЗ
25
Абдулай Конко
ПЗ
16
Марко Пароло
ЦП
6
Лукас Билья
ЦП
20
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
21
Алессандро Матри
ЦФ
17
Бальде Кейта
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Спарта
27
Мирослав Миллер
ВР
3
Ондрей Мазух
ЦЗ
18
Тьемоко Конате
ЦП
8
Петр Ирачек
ЦП
8
Марек Матейовски
ЦП
7
Кеинде Фатай
ЦФ
39
Лукаш Юлиш
ЦФ
Лацио
1
Этрит Бериша
ВР
33
Маурисио
ЦЗ
8
Душан Баста
ЦЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
12
Огений Онази
ЦП
11
Мирослав Клозе
ЦФ
3-1-5-1
35
Бичик
14
Брабец
25
Холек
26
Намойнесу
23
Маречек
9
Докал
17
Фридек
16
Загустел
7
Крейчи
6
Ваха
21
Лафата
4-4-2
22
Маркетти
25
Конко
29
Худт
4
Бишевац
26
Раду
87
Кандрева
6
Билья
20
Милинкович-Савич
16
Пароло
17
Кейта
21
Матри
9
Докал
7
Фатай
7
Фатай
9
Докал
21
Лафата
39
Юлиш
39
Юлиш
21
Лафата
Баста
33
Маурисио
33
Маурисио
Баста
25
Конко
8
Баста
8
Баста
25
Конко
21
Матри
19
Лулич
19
Лулич
21
Матри
Остались в запасе
Спарта
Лацио
27
Мирослав Миллер
ВР
3
Ондрей Мазух
ЦЗ
18
Тьемоко Конате
ЦП
8
Петр Ирачек
ЦП
8
Марек Матейовски
ЦП
Главный тренер
Зденек Щасны
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
1
Этрит Бериша
ВР
12
Огений Онази
ЦП
11
Мирослав Клозе
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Остались в запасе
27
Мирослав Миллер
ВР
3
Ондрей Мазух
ЦЗ
18
Тьемоко Конате
ЦП
8
Петр Ирачек
ЦП
8
Марек Матейовски
ЦП
Остались в запасе
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
1
Этрит Бериша
ВР
12
Огений Онази
ЦП
11
Мирослав Клозе
ЦФ
Главный тренер
Зденек Щасны
Главный тренер
Стефано Пиоли
Статистика матча Спарта - Лацио
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Спарта
- : -
22.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Богемианс 1905
0 : 0
01.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Спарта
5 : 1
25.10.2026
Словацко
Лига Европы, 3 тур
Олимпиакос
1 : 0
22.10.2026
Спарта
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Информация о матче
Главный судья:
Альберто Ундиано Мальенко
(Памплона)
Стадион:
Дженерали Арена
Где смотреть матч:
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