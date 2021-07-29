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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Орхус - Ларн
Орхус - Ларн: обзор матча 29 июля 2021
Орхус
29.07.2021, четверг, 20:00
Лига конференций, 2 раунд
1 : 1
Первый матч – 1 : 2
Завершен
Ларн
72'
P. Olsen (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Орхус - Ларн
Замена
Т. Кристенсен
️️️️
Ф. Тингагер
88'
87'
Замена
A. Mitchell
️️️️
F. Sule
82'
Желтая карточка
Р. Фергюсон
Желтая карточка
А. Гренбек
78'
72'
Желтая карточка
J. Robinson
ГОЛ с пенальти! 1:0!
P. Olsen
72'
71'
Замена
J. Robinson
️️️️
Т. Косгров
Замена
A. Ballegaard Ammitzboll
️️️️
D. Kurminowski
69'
Замена
A. Gersbach
️️️️
O. Lund
69'
Замена
A. D'Alberto
️️️️
А. Мунксгор
61'
43'
Желтая карточка
К. Болджер
28'
Желтая карточка
М. Рэнделл
Вторая желтая
Й. Дагур Торстейнссон
26'
Желтая карточка
Й. Дагур Торстейнссон
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Орхус
1
Йеспер Хансен
ВР
3
Александер Мунксгор
ЦЗ
5
Фредерик Тингагер
ЦЗ
2
Oliver Lund
ЦЗ
11
Джифт Линкс
ЦП
33
Patrick Olsen
ЦП
6
Николай Поульсен
ЦП
11
Альберт Гренбек
ЦП
91
D. Kurminowski
ЦФ
23
Йон Дагур Торстейнссон
ЦФ
31
Янн-Орель Биссек
ЦФ
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
Ларн
0
J. Hughes
ЦФ
16
Lee Lynch
ЦФ
0
D. McDaid
ЦФ
8
Марк Рэнделл
ЦФ
6
John Herron
ЦФ
15
F. Sule
ЦФ
3
Dean Jarvis
ЦФ
18
Киан Болджер
ЦФ
0
A. Watson
ЦФ
23
Томас Косгров
ЦФ
1
Рохан Фергюсон
ЦФ
Главный тренер
Тьернан Линч
Орхус
18
Jesper Juelsgaard
ЦЗ
5
Anthony D'Alberto
ЦЗ
20
Себастьян Хауснер
ЦЗ
24
Zach Duncan
ЦП
10
Серен Тенгстедт
ЦФ
38
Alexander Ballegaard Ammitzboll
ЦФ
31
Томас Кристенсен
ЦФ
3
Alex Gersbach
ЦФ
36
Daniel Gadegaard Andersen
ЦФ
26
Милан Евтович
ЦФ
Ларн
13
Michael Argyrides
ЦФ
3
Graham Kelly
ЦФ
24
Joshua Robinson
ЦФ
0
A. Mitchell
ЦФ
10
Ронан Хэйл
ЦФ
14
Andrew Scott
ЦФ
30
Мэтью Ласти
ЦФ
3-4-3
1
Хансен
3
Мунксгор
5
Тингагер
2
11
Линкс
6
Поульсен
11
Гренбек
33
31
Биссек
23
Торстейнссон
91
5
3
1
Фергюсон
23
Косгров
0
18
Болджер
3
Мунксгор
5
5
3
Мунксгор
91
38
38
91
5
Тингагер
31
Кристенсен
31
Кристенсен
5
Тингагер
2
3
3
2
23
Косгров
24
24
23
Косгров
15
0
0
15
Остались в запасе
Орхус
Ларн
18
Jesper Juelsgaard
ЦЗ
20
Себастьян Хауснер
ЦЗ
24
Zach Duncan
ЦП
10
Серен Тенгстедт
ЦФ
36
Daniel Gadegaard Andersen
ЦФ
26
Милан Евтович
ЦФ
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
13
Michael Argyrides
ЦФ
3
Graham Kelly
ЦФ
10
Ронан Хэйл
ЦФ
14
Andrew Scott
ЦФ
30
Мэтью Ласти
ЦФ
Главный тренер
Тьернан Линч
Остались в запасе
18
Jesper Juelsgaard
ЦЗ
20
Себастьян Хауснер
ЦЗ
24
Zach Duncan
ЦП
10
Серен Тенгстедт
ЦФ
36
Daniel Gadegaard Andersen
ЦФ
26
Милан Евтович
ЦФ
Остались в запасе
13
Michael Argyrides
ЦФ
3
Graham Kelly
ЦФ
10
Ронан Хэйл
ЦФ
14
Andrew Scott
ЦФ
30
Мэтью Ласти
ЦФ
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
Главный тренер
Тьернан Линч
Статистика матча Орхус - Ларн
2
1
5
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Орхус
Лига конференций, 4 тур
Бранн
- : -
26.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 15 тур
Орхус
2 : 1
20.11.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 14 тур
Орхус
2 : 0
08.11.2026
Хорсенс
Лига конференций, 3 тур
Орхус
0 : 0
05.11.2026
Брага
Дания. Суперлига, 13 тур
Брондбю
2 : 0
01.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 12 тур
Орхус
2 : 1
25.10.2026
Виборг
Ларн
Северная Ирландия. Премьершип, 18 тур
Гленторан
- : -
27.11.2026
Ларн
Северная Ирландия. Премьершип, 17 тур
Ларн
4 : 0
21.11.2026
Баллимина Юнайтед
Северная Ирландия. Премьершип, 16 тур
Ларн
3 : 0
13.11.2026
Данганнон Свифтс
Северная Ирландия. Премьершип, 15 тур
Клифтонвилл
4 : 2
06.11.2026
Ларн
Северная Ирландия. Премьершип, 14 тур
Ларн
1 : 0
30.10.2026
Портадаун
Северная Ирландия. Премьершип, 3 тур
Ларн
1 : 1
27.10.2026
Лимавади Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
НРГИ Парк
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