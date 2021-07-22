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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Ларн - Орхус
Ларн - Орхус: обзор матча 22 июля 2021
Ларн
22.07.2021, четверг, 21:30
Лига конференций, 2 раунд
2 : 1
Ответный матч – 1 : 1
Завершен
Орхус
3'
D. McDaid
30'
D. Jarvis
85'
A. Ballegaard Ammitzboll
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Ларн - Орхус
85'
ГОЛ! 2:1!
A. Ballegaard Ammitzboll
Замена
A. Mitchell
️️️️
J. Herron
75'
74'
Замена
A. Ballegaard Ammitzboll
️️️️
O. Lund
68'
Желтая карточка
D. Kurminowski
Замена
️️️️
D. McDaid
68'
49'
Замена
A. Gersbach
️️️️
Й. Дагур Торстейнссон
46'
Замена
Я. Биссек
️️️️
Ф. Тингагер
46'
Замена
J. Juelsgaard
️️️️
А. Мунксгор
45'
+1
Желтая карточка
Й. Дагур Торстейнссон
38'
Замена
С. Тенгстедт
️️️️
М. Евтович
ГОЛ! 2:0!
D. Jarvis
Пас отдал
J. Herron
30'
ГОЛ! 1:0!
D. McDaid
Пас отдал
J. Hughes
3'
2'
Желтая карточка
С. Хауснер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ларн
18
Киан Болджер
ЦФ
1
Рохан Фергюсон
ЦФ
8
Марк Рэнделл
ЦФ
23
Томас Косгров
ЦФ
0
A. Watson
ЦФ
3
Dean Jarvis
ЦФ
0
J. Hughes
ЦФ
15
F. Sule
ЦФ
6
John Herron
ЦФ
16
Lee Lynch
ЦФ
0
D. McDaid
ЦФ
Главный тренер
Тьернан Линч
Орхус
1
Йеспер Хансен
ВР
20
Себастьян Хауснер
ЦЗ
3
Александер Мунксгор
ЦЗ
5
Фредерик Тингагер
ЦЗ
2
Oliver Lund
ЦЗ
11
Альберт Гренбек
ЦП
6
Николай Поульсен
ЦП
33
Patrick Olsen
ЦП
23
Йон Дагур Торстейнссон
ЦФ
26
Милан Евтович
ЦФ
91
D. Kurminowski
ЦФ
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
Ларн
30
Мэтью Ласти
ЦФ
13
Michael Argyrides
ЦФ
3
Graham Kelly
ЦФ
24
Joshua Robinson
ЦФ
0
A. Mitchell
ЦФ
7
Конор МакКендри
ЦФ
10
Ронан Хэйл
ЦФ
14
Andrew Scott
ЦФ
Орхус
18
Jesper Juelsgaard
ЦЗ
24
Zach Duncan
ЦП
36
Daniel Gadegaard Andersen
ЦФ
3
Alex Gersbach
ЦФ
31
Янн-Орель Биссек
ЦФ
31
Томас Кристенсен
ЦФ
10
Серен Тенгстедт
ЦФ
38
Alexander Ballegaard Ammitzboll
ЦФ
5
15
0
16
6
0
4-3-3
1
Хансен
3
Мунксгор
5
Тингагер
2
20
Хауснер
11
Гренбек
6
Поульсен
33
91
26
Евтович
23
Торстейнссон
6
0
0
6
3
Мунксгор
18
18
3
Мунксгор
23
Торстейнссон
3
3
23
Торстейнссон
5
Тингагер
31
Биссек
31
Биссек
5
Тингагер
26
Евтович
10
Тенгстедт
10
Тенгстедт
26
Евтович
2
38
38
2
Остались в запасе
Ларн
Орхус
30
Мэтью Ласти
ЦФ
13
Michael Argyrides
ЦФ
3
Graham Kelly
ЦФ
24
Joshua Robinson
ЦФ
7
Конор МакКендри
ЦФ
10
Ронан Хэйл
ЦФ
14
Andrew Scott
ЦФ
Главный тренер
Тьернан Линч
24
Zach Duncan
ЦП
36
Daniel Gadegaard Andersen
ЦФ
31
Томас Кристенсен
ЦФ
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
Остались в запасе
30
Мэтью Ласти
ЦФ
13
Michael Argyrides
ЦФ
3
Graham Kelly
ЦФ
24
Joshua Robinson
ЦФ
7
Конор МакКендри
ЦФ
10
Ронан Хэйл
ЦФ
14
Andrew Scott
ЦФ
Остались в запасе
24
Zach Duncan
ЦП
36
Daniel Gadegaard Andersen
ЦФ
31
Томас Кристенсен
ЦФ
Главный тренер
Тьернан Линч
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
Статистика матча Ларн - Орхус
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Ларн
Северная Ирландия. Премьершип, 18 тур
Гленторан
- : -
27.11.2026
Ларн
Северная Ирландия. Премьершип, 17 тур
Ларн
4 : 0
21.11.2026
Баллимина Юнайтед
Северная Ирландия. Премьершип, 16 тур
Ларн
3 : 0
13.11.2026
Данганнон Свифтс
Северная Ирландия. Премьершип, 15 тур
Клифтонвилл
4 : 2
06.11.2026
Ларн
Северная Ирландия. Премьершип, 14 тур
Ларн
1 : 0
30.10.2026
Портадаун
Северная Ирландия. Премьершип, 3 тур
Ларн
1 : 1
27.10.2026
Лимавади Юнайтед
Орхус
Лига конференций, 4 тур
Бранн
- : -
26.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 15 тур
Орхус
2 : 1
20.11.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 14 тур
Орхус
2 : 0
08.11.2026
Хорсенс
Лига конференций, 3 тур
Орхус
0 : 0
05.11.2026
Брага
Дания. Суперлига, 13 тур
Брондбю
2 : 0
01.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 12 тур
Орхус
2 : 1
25.10.2026
Виборг
Информация о матче
Стадион:
НРГИ Парк
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