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Расписание матчей
Греция. Суперлига
ПАС Ламия - Ларисса
ПАС Ламия - Ларисса: обзор матча 19 апреля 2021
ПАС Ламия
19.04.2021, понедельник, 19:30
Греция. Суперлига, группа B, 4 тур
0 : 0
Завершен
Ларисса
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПАС Ламия - Ларисса
Замена
Т. Василакакис
️️️️
М. Делетич
88'
88'
Замена
N. Karanikas
️️️️
M. Bertos
Желтая карточка
А. Караманос
84'
78'
Желтая карточка
N. Zizic
74'
Желтая карточка
R. Milosavljevic
72'
Замена
Д. Пинакас
️️️️
M. Stiefler
61'
Замена
R. Milosavljevic
️️️️
A. Colombino
58'
Желтая карточка
A. Colombino
Желтая карточка
Д. Бехарано
56'
49'
Желтая карточка
M. Maksymenko
46'
Замена
N. Zizic
️️️️
B. Moukandjo
46'
Замена
Ä. Ben-Hatira
️️️️
A. Nikolias
40'
Желтая карточка
A. Nikolias
Замена
Л. Романич
️️️️
E. Bjarnason
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПАС Ламия
1
Девис Эпасси
ВР
8
Фанис Цандарис
ЦЗ
4
Даниэль Адеджо
ЦЗ
5
Адам Дзанетопулос
ЦЗ
24
Loukas Vyntra
ЦЗ
23
Giannis Skondras
ЦЗ
33
Ãngel MartÃnez
ЦЗ
16
Данни Бехарано
ЦП
0
Elmar Bjarnason
ЦФ
7
Милош Делетич
ЦФ
11
Анастасиос Караманос
ЦФ
Главный тренер
Бабис Теннес
Ларисса
1
Gergely Nagy
ВР
6
Maksim Maksymenko
ЦЗ
25
Manolis Bertos
ЦЗ
29
Никола Якимовски
ЛП
5
Uroš Ćosić
ЦФ
8
Adrián Colombino
ЦФ
8
Manuel Stiefler
ЦФ
0
A. Nikolias
ЦФ
77
Mathías Acuña
ЦФ
12
Benjamin Moukandjo
ЦФ
17
Фиорин Дурмишай
ЦФ
Главный тренер
Георгиос Петракис
ПАС Ламия
30
Constantinos Theodoropoulos
ВР
3
Георгиос Сарамантас
ЦЗ
37
Valentinos Vlachos
ЦЗ
24
Константинос Провидакис
ПЗ
10
Гуга Палавандишвили
ЦП
20
Тайрон
ЦП
4
Маньрекар Джеймс
ЦП
25
Теодорос Василакакис
АП
9
Лазар Романич
ЦФ
Ларисса
4
Theocharis Iliadis
ЦЗ
20
Nikos Karanikas
ЦЗ
16
Nikola Zizic
ЦЗ
22
Radomir Milosavljevic
ЦП
67
Stefanos Souloukos
ЦФ
5
Nikolaos Gkotzamanidis
ЦФ
10
Änis Ben-Hatira
ЦФ
14
Spyridon Glinos
ЦФ
70
Димитриос Пинакас
ЦФ
3-2-1-3
1
Эпасси
24
23
33
5
Дзанетопулос
4
Адеджо
16
Бехарано
11
Караманос
7
Делетич
0
2-1-5
1
6
25
29
Якимовски
8
17
Дурмишай
12
77
0
7
Делетич
25
Василакакис
25
Василакакис
7
Делетич
0
9
Романич
9
Романич
0
0
10
10
0
25
20
20
25
12
16
16
12
8
22
22
8
8
70
Пинакас
70
Пинакас
8
Остались в запасе
ПАС Ламия
Ларисса
10
Гуга Палавандишвили
ЦП
24
Константинос Провидакис
ПЗ
20
Тайрон
ЦП
30
Constantinos Theodoropoulos
ВР
3
Георгиос Сарамантас
ЦЗ
37
Valentinos Vlachos
ЦЗ
4
Маньрекар Джеймс
ЦП
Главный тренер
Бабис Теннес
67
Stefanos Souloukos
ЦФ
5
Nikolaos Gkotzamanidis
ЦФ
14
Spyridon Glinos
ЦФ
4
Theocharis Iliadis
ЦЗ
Главный тренер
Георгиос Петракис
Остались в запасе
10
Гуга Палавандишвили
ЦП
24
Константинос Провидакис
ПЗ
20
Тайрон
ЦП
30
Constantinos Theodoropoulos
ВР
3
Георгиос Сарамантас
ЦЗ
37
Valentinos Vlachos
ЦЗ
4
Маньрекар Джеймс
ЦП
Остались в запасе
67
Stefanos Souloukos
ЦФ
5
Nikolaos Gkotzamanidis
ЦФ
14
Spyridon Glinos
ЦФ
4
Theocharis Iliadis
ЦЗ
Главный тренер
Бабис Теннес
Главный тренер
Георгиос Петракис
Статистика матча ПАС Ламия - Ларисса
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 10 тур
Афины Каллитея
3 : 0
22.05.2025
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАС Ламия
1 : 3
18.05.2025
Панетоликос
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
3 : 0
14.05.2025
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАС Ламия
2 : 1
10.05.2025
Пансерраикос
Греция. Суперлига, 6 тур
ПАС Ламия
2 : 3
05.05.2025
Левадиакос
Ларисса
Греция. Суперлига, 10 тур
Кифисиас
3 : 2
21.05.2026
Ларисса
Греция. Суперлига, 9 тур
Ларисса
2 : 1
16.05.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 8 тур
Панетоликос
1 : 1
12.05.2026
Ларисса
Греция. Суперлига, 7 тур
Ларисса
1 : 1
09.05.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 6 тур
Пансерраикос
1 : 1
02.05.2026
Ларисса
Информация о матче
Стадион:
Атанасиос Диакос
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