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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Вадуц - Ла Фиорита
Вадуц - Ла Фиорита: обзор матча 09 июля 2015
Вадуц
09.07.2015, четверг, 20:45
Лига Европы, 1 раунд
5 : 1
Первый матч – 5 : 0
Завершен
Ла Фиорита
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Личные встречи
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Статистика матча Вадуц - Ла Фиорита
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0
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0
Матчи команд
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лозанна-Спорт
- : -
22.11.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Вадуц
0 : 4
07.11.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Грассхоппер
2 : 2
31.10.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Серветт
2 : 1
24.10.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Вадуц
3 : 0
11.10.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Вадуц
1 : 2
20.09.2026
Тун
Ла Фиорита
Лига конференций, 1 раунд
Ла Фиорита
0 : 2
14.07.2026
УНА Штрассен
Лига конференций, 1 раунд
УНА Штрассен
1 : 0
07.07.2026
Ла Фиорита
Лига конференций, 1 раунд
Ла Фиорита
2 : 2
17.07.2025
Вардар
Лига конференций, 1 раунд
Вардар
3 : 0
10.07.2025
Ла Фиорита
Лига конференций, 2 раунд
Ла Фиорита
0 : 4
01.08.2024
Истанбул Башакшехир
Информация о матче
Стадион:
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