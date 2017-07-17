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Расписание матчей
Золотой кубок КОНКАКАФ
Кюрасао - Мексика
Кюрасао - Мексика: обзор матча 17 июля 2017
Кюрасао
17.07.2017, понедельник, 03:30
Золотой кубок КОНКАКАФ, группа C, 3 тур
0 : 2
Завершен
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Кюрасао
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Кюрасао
0 : 2
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21.06.2026
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