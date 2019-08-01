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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
КуПС - Легия
КуПС - Легия: обзор матча 01 августа 2019
КуПС
01.08.2019, четверг, 19:00
Лига Европы, 2 раунд
0 : 0
Первый матч – 0 : 1
Завершен
Легия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол КуПС - Легия
58'
Желтая карточка
В. Реми
Начало матча
Статистика матча КуПС - Легия
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
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1 : 1
29.10.2026
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25.10.2026
Лех
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Краковия
1 : 1
17.10.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 10 тур
Легия
2 : 0
11.10.2026
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Информация о матче
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