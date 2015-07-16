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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Кукеси - ОФК Титоград
Кукеси - ОФК Титоград: обзор матча 16 июля 2015
Кукеси
16.07.2015, четверг, 20:30
Лига Европы, 2 раунд
0 : 1
Завершен
ОФК Титоград
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Кукеси - ОФК Титоград
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Кукеси
Лига Европы, 2 раунд
Кукеси
0 : 4
17.09.2020
Вольфсбург
Лига Европы, 1 раунд
Кукеси
2 : 1
27.08.2020
Славия С
Лига Европы, 1 раунд
Кукеси
1 : 1
18.07.2019
Дебрецен
Лига Европы, 1 раунд
Дебрецен
3 : 0
11.07.2019
Кукеси
Лига Европы, 3 раунд
Кукеси
2 : 0
16.08.2018
Торпедо
ОФК Титоград
Лига Европы, 1 раунд
ОФК Титоград
0 : 0
16.07.2019
ЦСКА София
Лига Европы, 1 раунд
ЦСКА София
4 : 0
09.07.2019
ОФК Титоград
Лига Европы, 1 раунд
ОФК Титоград
1 : 2
19.07.2018
Б36 Торсхавн
Лига Европы, 1 раунд
Б36 Торсхавн
0 : 0
12.07.2018
ОФК Титоград
Лига Европы, 2 раунд
ОФК Титоград
0 : 3
20.07.2017
Штурм
Информация о матче
Стадион:
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ОФК Титоград
Товарищеский матч. «Зенит» одержал волевую победу над «Аустрией», «Динамо» забило шесть голов в ворота чемпиона Албании
2017.07.04 20:48
4
«Динамо» сыграет в Австрии с чемпионами Азербайджана, Болгарии, Албании и дублем «Баварии»
2017.06.12 08:55
УЕФА засчитал «Кукеси» техническое поражение в матче с «Легией»
2015.08.04 13:18
10
УЕФА 3 августа вынесет решение по матчу ЛЕ «Кукеси» – «Легия»
2015.07.31 17:43
11
Товарищеский матч. «Зенит» одержал волевую победу над «Аустрией», «Динамо» забило шесть голов в ворота чемпиона Албании
2017.07.04 20:48
4
«Динамо» сыграет в Австрии с чемпионами Азербайджана, Болгарии, Албании и дублем «Баварии»
2017.06.12 08:55
УЕФА засчитал «Кукеси» техническое поражение в матче с «Легией»
2015.08.04 13:18
10
УЕФА 3 августа вынесет решение по матчу ЛЕ «Кукеси» – «Легия»
2015.07.31 17:43
11
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