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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Б36 Торсхавн - ОФК Титоград
Б36 Торсхавн - ОФК Титоград: обзор матча 12 июля 2018
Б36 Торсхавн
12.07.2018, четверг, 21:00
Лига Европы, 1 раунд
0 : 0
Ответный матч – 2 : 1
Завершен
ОФК Титоград
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Б36 Торсхавн - ОФК Титоград
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Б36 Торсхавн
Фареры. Премьер-лига, 27 тур
ХБ Торсхавн
1 : 3
31.10.2026
Б36 Торсхавн
Фареры. Премьер-лига, 26 тур
Б36 Торсхавн
0 : 3
25.10.2026
КИ Клаксвик
Фареры. Премьер-лига, 25 тур
Б36 Торсхавн
3 : 3
18.10.2026
Скала
Фареры. Премьер-лига, 24 тур
Аргир
1 : 2
11.10.2026
Б36 Торсхавн
Фареры. Премьер-лига, 23 тур
Б36 Торсхавн
1 : 2
18.09.2026
Рунавик
ОФК Титоград
Лига Европы, 1 раунд
ОФК Титоград
0 : 0
16.07.2019
ЦСКА София
Лига Европы, 1 раунд
ЦСКА София
4 : 0
09.07.2019
ОФК Титоград
Лига Европы, 1 раунд
ОФК Титоград
1 : 2
19.07.2018
Б36 Торсхавн
Лига Европы, 1 раунд
Б36 Торсхавн
0 : 0
12.07.2018
ОФК Титоград
Лига Европы, 2 раунд
ОФК Титоград
0 : 3
20.07.2017
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