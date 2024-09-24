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FONBET Кубок России 2026/2027
Кубань Холдинг - Сочи
Кубань Холдинг - Сочи: обзор матча 24 сентября 2024
Кубань Холдинг
24.09.2024, вторник, 14:00
Россия. Кубок, 4 раунд
0 : 5
Завершен
Сочи
39'
П. Мелешин
56'
Р. Барт
64'
Р. Барт
69'
И. Сафронов
78'
П. Мелешин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кубань Холдинг - Сочи
78'
ГОЛ! 0:5!
П. Мелешин
75'
Желтая карточка
Р. Шагиахметов
73'
Замена
П. Платонов
️️️️
П. Маслов
70'
Замена
М. Носатый
️️️️
А. Макарчук
70'
Замена
С. Калинов
️️️️
Р. Барт
69'
ГОЛ! 0:4!
И. Сафронов
66'
Замена
И. Сафронов
️️️️
В. Лазарев
Желтая карточка
А. Малолетов
64'
64'
ГОЛ! 0:3!
Р. Барт
Замена
Д. Чигирев
️️️️
Н. Фадеев
61'
60'
Желтая карточка
Р. Барт
56'
ГОЛ! 0:2!
Р. Барт
39'
ГОЛ! 0:1!
П. Мелешин
Желтая карточка
Р. Трефилов
36'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кубань Холдинг
15
Александр Стенякин
ВР
4
Аслан Дашаев
ЦЗ
18
Ринат Гараев
ЦЗ
5
Павел Банщиков
ПЗ
21
Ионафан Сапожников
ОП
68
Андрей Колтаков
ОП
28
Данил Бакумович
ЦП
22
Даниил Краснов
АП
20
Родислав Трефилов
АП
9
Андрей Малолетов
ПВ
98
Никита Фадеев
ЦФ
Сочи
12
Николай Заболотный
ВР
17
Артем Макарчук
ЛЗ
37
Макар Чирков
ЦЗ
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
39
Павел Маслов
ЦЗ
28
Руслан Магаль
ПЗ
10
Руслан Шагиахметов
ОП
21
Анатолий Макаров
ЦП
77
Владислав Лазарев
АП
59
Руслан Барт
ПВ
11
Павел Мелешин
ЦФ
Главный тренер
Роберт Морено
Кубань Холдинг
21
Денис Чигирев
ЛЗ
Сочи
88
Максим Рудаков
ВР
28
Платон Платонов
ЦЗ
73
Стефан Калинов
ПЗ
60
Марк Носатый
ОП
70
Шодибек Шарипов
АП
7
Илья Сафронов
ПВ
3-2-1-3-1
15
Стенякин
4
Дашаев
18
Гараев
5
Банщиков
21
Сапожников
68
Колтаков
28
Бакумович
22
Краснов
20
Трефилов
9
Малолетов
98
Фадеев
3-3-1-2-1
12
Заболотный
37
Чирков
4
Литвинов
39
Маслов
28
Магаль
10
Шагиахметов
17
Макарчук
21
Макаров
59
Барт
77
Лазарев
11
Мелешин
98
Фадеев
21
Чигирев
21
Чигирев
98
Фадеев
39
Маслов
28
Платонов
28
Платонов
39
Маслов
59
Барт
73
Калинов
73
Калинов
59
Барт
17
Макарчук
60
Носатый
60
Носатый
17
Макарчук
77
Лазарев
7
Сафронов
7
Сафронов
77
Лазарев
Остались в запасе
Кубань Холдинг
Сочи
88
Максим Рудаков
ВР
70
Шодибек Шарипов
АП
Главный тренер
Роберт Морено
Остались в запасе
Остались в запасе
88
Максим Рудаков
ВР
70
Шодибек Шарипов
АП
Главный тренер
Роберт Морено
Статистика матча Кубань Холдинг - Сочи
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Кубань Холдинг
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 10 тур
Ростов-2
0 : 0
22.11.2025
Кубань Холдинг
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 9 тур
Кубань Холдинг
3 : 0
15.11.2025
Победа
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 8 тур
Севастополь
2 : 0
08.11.2025
Кубань Холдинг
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 7 тур
Нарт
1 : 0
02.11.2025
Кубань Холдинг
Россия. Кубок, 6 раунд
Торпедо
1 : 1
29.10.2025
Кубань Холдинг
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Арсенал
- : -
30.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
2 : 2
21.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
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