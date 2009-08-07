Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Россия. МФЛ
Кубань (мол) - Раменское
Кубань (мол) - Раменское: обзор матча 07 августа 2009
Кубань (мол)
07.08.2009, пятница, 18:00
Чемпионат России. Молодежное первенство, 17 тур
0 : 3
Завершен
Раменское
18'
С. Поминов (АГ)
44'
Ф. Васиев
59'
С. Белоусов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кубань (мол) - Раменское
Замена
Д. Никитинский
️️️️
А. Колодко
Замена
️️️️
М. Плопа
Замена
Р. Слинько
️️️️
А. Долженко
Замена
А. Брагин
️️️️
Э. Махмудов
Замена
К. Кулешов
️️️️
В. Юрченко
Замена
Е. Курдус
️️️️
А. Винников
ГОЛ! 0:3!
С. Белоусов
Желтая карточка
Р. Половов
Желтая карточка
Д. Моц
Замена
А. Анисимов
️️️️
И. Темников
Замена
В. Чилюшкин
️️️️
А. Ребров
Замена
А. Сквернюк
️️️️
Р. Баратов
Замена
А. Кучук
️️️️
О. Эммануель Окодува
Замена
П. Миненко
️️️️
Х. Бабангида
ГОЛ! 0:2!
Ф. Васиев
Красная карточка
М. Ковальчук
18'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
С. Поминов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кубань (мол)
22
Евгений Пузин
ВР
55
Сергей Поминов
ЦЗ
73
Максим Ковальчук
ЦЗ
7
Эльбрус Зураев
ПЗ
33
Ираклий Квеквескири
ОП
39
Антон Винников
ЦП
37
Артем Долженко
ЦП
89
Харуна Бабангида
АП
4
Ренат Баратов
ЦФ
18
Роман Половов
ЦФ
0
Осеи Эммануель Окодува
ЦФ
Раменское
32
Артем Ребров
ВР
26
Фарход Васиев
ЛЗ
3
Максим Плопа
ЦЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
11
Иван Темников
ПЗ
53
Александр Колодко
ЦП
21
Михаил Спирин
ЦП
8
Эмин Махмудов
ЦП
7
Сергей Белоусов
ЦП
0
Владимир Юрченко
ЦФ
Кубань (мол)
22
Вячеслав Марикода
ВР
6
Павел Миненко
ЦЗ
30
Алексей Кучук
ЦП
73
Евгений Курдус
ЦП
92
Руслан Слинько
ЦП
22
Александр Карибов
ЦП
23
Алексей Сквернюк
ЦП
Раменское
24
Виталий Чилюшкин
ВР
21
Артем Анисимов
ЦП
80
Артем Брагин
ЦП
0
Даниил Моц
ЦП
7
Дмитрий Никитинский
ЦП
9
Кирилл Кулешов
ЦФ
3-1-2-1-3
22
Пузин
55
Поминов
73
Ковальчук
7
Зураев
33
Квеквескири
39
Винников
37
Долженко
89
Бабангида
0
Окодува
18
Половов
4
Баратов
3-2-4-1
32
Ребров
27
Молодцов
3
Плопа
92
Брызгалов
11
Темников
26
Васиев
21
Спирин
8
Махмудов
7
Белоусов
53
Колодко
0
Юрченко
0
Окодува
30
Кучук
30
Кучук
0
Окодува
39
Винников
73
Курдус
73
Курдус
39
Винников
89
Бабангида
6
Миненко
6
Миненко
89
Бабангида
37
Долженко
92
Слинько
92
Слинько
37
Долженко
4
Баратов
23
Сквернюк
23
Сквернюк
4
Баратов
11
Темников
21
Анисимов
21
Анисимов
11
Темников
8
Махмудов
80
Брагин
80
Брагин
8
Махмудов
11
Темников
0
Моц
0
Моц
11
Темников
0
Юрченко
9
Кулешов
9
Кулешов
0
Юрченко
32
Ребров
24
Чилюшкин
24
Чилюшкин
32
Ребров
53
Колодко
7
Никитинский
7
Никитинский
53
Колодко
Остались в запасе
Кубань (мол)
Раменское
22
Александр Карибов
ЦП
22
Вячеслав Марикода
ВР
Остались в запасе
22
Александр Карибов
ЦП
22
Вячеслав Марикода
ВР
Остались в запасе
Статистика матча Кубань (мол) - Раменское
1
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 10 тур
Нижний Новгород (мол)
0 : 1
19.05.2023
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 9 тур
Кубань (мол)
1 : 4
12.05.2023
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 8 тур
Оренбург (мол)
1 : 5
05.05.2023
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 7 тур
Кубань (мол)
6 : 2
28.04.2023
Торпедо (мол.)
Россия. МФЛ, 6 тур
Мастер-Сатурн
1 : 1
21.04.2023
Кубань (мол)
Раменское
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Анжи (мол)
4 : 0
19.11.2010
Раменское
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Раменское
4 : 1
11.11.2010
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Спартак Нч (мол)
2 : 1
04.11.2010
Раменское
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Раменское
3 : 1
30.10.2010
ЦСКА (мол)
Россия. Молодежное первенство, 25 тур
Раменское
0 : 0
22.10.2010
Ахмат (мол)
Информация о матче
Стадион:
Труд
Новости команд
Все
Кубань (мол)
Раменское
Молодежное первенство. «Кубань» и «Анжи» одержали гостевые победы
2016.05.20 17:25
Молодежное первенство. «Кубань» взяла верх над «Динамо»
2016.05.15 15:09
Молодежное первенство. «Анжи» обыграл «Зенит», «Кубань» и «Мордовия» поделили очки
2016.05.06 17:54
Молодежное первенство. Павлюченко не спас «Кубань» от поражения в матче с «Зенитом»
2016.04.27 18:52
Молодежное первенство. «Динамо» разгромило «Крылья Советов», «Кубань» уступила «Ростову»
2016.04.16 15:54
Молодежное первенство. «Кубань» и «Анжи» одержали гостевые победы
2016.05.20 17:25
Молодежное первенство. «Кубань» взяла верх над «Динамо»
2016.05.15 15:09
Молодежное первенство. «Анжи» обыграл «Зенит», «Кубань» и «Мордовия» поделили очки
2016.05.06 17:54
Молодежное первенство. Павлюченко не спас «Кубань» от поражения в матче с «Зенитом»
2016.04.27 18:52
Молодежное первенство. «Динамо» разгромило «Крылья Советов», «Кубань» уступила «Ростову»
2016.04.16 15:54
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+