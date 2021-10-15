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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Куяба - Спорт Ресифи
Куяба - Спорт Ресифи: обзор матча 15 октября 2021
Куяба
15.10.2021, пятница, 01:00
Бразилия. Серия А, 26 тур
1 : 0
Завершен
Спорт Ресифи
69'
É. (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Куяба - Спорт Ресифи
82'
Замена
E. Felipe
️️️️
G.
Замена
Марллон
️️️️
Клайсон
82'
80'
Желтая карточка
G.
Желтая карточка
Ж. Лукас
80'
Желтая карточка
Юри
79'
Замена
Юри
️️️️
M.
76'
Желтая карточка
M.
70'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
É.
69'
69'
Замена
S. TrÃ©llez
️️️️
H.
Замена
F. Marques
️️️️
Камило
61'
Замена
Y. Cabrera
️️️️
Ж. Виларди
61'
Замена
É.
️️️️
J.
61'
46'
Замена
П. Мосселин
️️️️
Эвералдо
Желтая карточка
А. Эмпереур
42'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Куяба
22
Вальтер
ВР
33
Алан Эмпереур
ЦЗ
4
Паулао
ЦЗ
29
Клайсон
ЦП
2
Жоао Лукас
ЦФ
6
Uendel
ЦФ
27
Камило
ЦФ
18
Auremir
ЦФ
6
Жоао Виларди
ЦФ
22
Max
ЦФ
18
Jenison
ЦФ
Главный тренер
Луис Фернандо Юбел
Спорт Ресифи
1
Маилсон
ЦФ
2
Ewerton
ЦФ
4
Чико
ЦФ
35
Sabino
ЦФ
6
Сандер
ЦФ
28
Зе Велисон
ЦФ
77
Marcão Silva
ЦФ
37
Эвералдо
ЦФ
15
Hernanes
ЦФ
39
Gustavo
ЦФ
87
Микаэл
ЦФ
Куяба
13
Марллон
ЦЗ
10
Yesus Cabrera
ЦП
21
Жоао Карлос
ЦФ
77
Osman
ЦФ
27
Lucas Hernández
ЦФ
4
Anderson Conceição
ЦФ
19
Lucas Ramon
ЦФ
8
Uillian Correia
ЦФ
18
Rafael Gava
ЦФ
19
Felipe Marques
ЦФ
50
Юри
ЦФ
19
Élton
ЦФ
Спорт Ресифи
92
Carlos Eduardo
ЦФ
59
Flávio Eugênio Rodrigues de Souza
ЦФ
2
Хайнер
ЦФ
46
Лучано Джуба
ЦФ
70
Cristiano
ЦФ
94
Паулиньо Мосселин
ЦФ
91
Pedro
ЦФ
18
Betinho
ЦФ
5
Ronaldo Henrique
ЦФ
97
Everton Felipe
ЦФ
7
Leandro Barcia
ЦФ
22
Santiago TrÃ©llez
ЦФ
2-1-5
22
Вальтер
33
Эмпереур
4
Паулао
29
Клайсон
18
18
22
6
Виларди
27
Камило
5
77
87
Микаэл
39
15
37
Эвералдо
29
Клайсон
13
Марллон
13
Марллон
29
Клайсон
6
Виларди
10
10
6
Виларди
27
Камило
19
19
27
Камило
22
50
Юри
50
Юри
22
18
19
19
18
37
Эвералдо
94
Мосселин
94
Мосселин
37
Эвералдо
39
97
97
39
15
22
22
15
Остались в запасе
Куяба
Спорт Ресифи
21
Жоао Карлос
ЦФ
77
Osman
ЦФ
27
Lucas Hernández
ЦФ
4
Anderson Conceição
ЦФ
19
Lucas Ramon
ЦФ
8
Uillian Correia
ЦФ
18
Rafael Gava
ЦФ
Главный тренер
Луис Фернандо Юбел
92
Carlos Eduardo
ЦФ
59
Flávio Eugênio Rodrigues de Souza
ЦФ
2
Хайнер
ЦФ
46
Лучано Джуба
ЦФ
70
Cristiano
ЦФ
91
Pedro
ЦФ
18
Betinho
ЦФ
5
Ronaldo Henrique
ЦФ
7
Leandro Barcia
ЦФ
Остались в запасе
21
Жоао Карлос
ЦФ
77
Osman
ЦФ
27
Lucas Hernández
ЦФ
4
Anderson Conceição
ЦФ
19
Lucas Ramon
ЦФ
8
Uillian Correia
ЦФ
18
Rafael Gava
ЦФ
Остались в запасе
92
Carlos Eduardo
ЦФ
59
Flávio Eugênio Rodrigues de Souza
ЦФ
2
Хайнер
ЦФ
46
Лучано Джуба
ЦФ
70
Cristiano
ЦФ
91
Pedro
ЦФ
18
Betinho
ЦФ
5
Ronaldo Henrique
ЦФ
7
Leandro Barcia
ЦФ
Главный тренер
Луис Фернандо Юбел
Статистика матча Куяба - Спорт Ресифи
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Куяба
Бразилия. Серия А, 38 тур
Куяба
1 : 2
08.12.2024
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
1 : 0
06.12.2024
Куяба
Бразилия. Серия А, 36 тур
Куяба
1 : 2
01.12.2024
Баия
Бразилия. Серия А, 35 тур
Жувентуде
1 : 1
24.11.2024
Куяба
Бразилия. Серия А, 34 тур
Куяба
1 : 2
21.11.2024
Фламенго
Спорт Ресифи
Бразилия. Серия А, 38 тур
Спорт Ресифи
0 : 4
07.12.2025
Гремио
Бразилия. Серия А, 37 тур
Баия
2 : 0
04.12.2025
Спорт Ресифи
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
3 : 0
29.11.2025
Спорт Ресифи
Бразилия. Серия А, 35 тур
Спорт Ресифи
1 : 3
24.11.2025
Витория
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
3 : 2
19.11.2025
Спорт Ресифи
Информация о матче
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