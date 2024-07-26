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Расписание матчей
Копа Судамерикана
Куяба - Палестино
Куяба - Палестино: обзор матча 26 июля 2024
Куяба
26.07.2024, пятница, 01:00
Копа Судамерикана, 1/16 финала
1 : 2
Первый матч – 1 : 1
Завершен
Палестино
78'
A. LuÃs
8'
J. Marabel
62'
G. Sosa
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Куяба - Палестино
85'
Замена
B. Véjar
️️️️
B. Carrasco
82'
Желтая карточка
B. Carrasco
78'
Желтая карточка
N. Linares
ГОЛ! 1:2!
A. LuÃs
78'
72'
Замена
A. Ceza
️️️️
A. Martínez
Замена
A. LuÃs
️️️️
Денилсон
67'
62'
ГОЛ! 0:2!
G. Sosa
Пас отдал
A. Martínez
60'
Желтая карточка
J. Marabel
60'
Замена
G. Sosa
️️️️
J. Marabel
57'
Желтая карточка
B. Rojas
Замена
Ф. Собрал
️️️️
Л. Минейро
46'
Желтая карточка
Дейверсон
45'
+2
43'
Желтая карточка
A. Martínez
Замена
Клайсон
️️️️
Д. Ласерда
32'
Желтая карточка
Л. Минейро
24'
8'
ГОЛ! 0:1!
J. Marabel
Пас отдал
N. Linares
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Куяба
22
Вальтер
(К)
ВР
13
Рамон
ЛЗ
13
Марллон
ЦЗ
33
Алан Эмпереур
ЦЗ
30
Лукас Минейро
ОП
27
Денилсон
АП
97
Дерик Ласерда
ЦФ
2
Matheus Alexandre
ЦФ
16
Дейверсон
ЦФ
22
Max
ЦФ
9
Исидро Питта
ЦФ
Главный тренер
Тони Оливейра
Палестино
23
Cesar Rigamonti
ВР
13
Cristián Suárez
ЦЗ
28
Dilan Zúñiga
ЦЗ
5
Nicolás Linares
ЦЗ
15
Benjamín Rojas
ЦП
10
Ariel Martínez
ЦП
22
Misael Dávila
ЦП
11
Jonathan Benítez
ЦФ
17
Иван Роман
ЦФ
7
Bryan Carrasco
(К)
ЦФ
27
Junior Marabel
ЦФ
Главный тренер
Пабло Санчес
Куяба
14
Матеус Пасинато
ВР
16
Рикельме
ЛЗ
3
Аллисон
ЦЗ
34
Бруно Алвес
ЦЗ
29
Клайсон
ЛВ
88
Фернандо Собрал
ЦП
97
AndrÃ© LuÃs
ЦФ
7
Джонатан Кафу
ЦФ
Палестино
26
Dixon Contreras
ВР
4
Antonio Ceza
ЦЗ
2
Vicente Espinoza
ЦЗ
14
Joe Abrigo
ЦЗ
11
Brayan Véjar
ЦП
14
Felipe Chamorro
ЦП
24
Pablo Palacio
ЦП
9
Gonzalo Sosa
ЦФ
16
Jose Bizama
ЦФ
3-1-1-5
22
Вальтер
13
Рамон
33
Эмпереур
13
Марллон
30
Минейро
27
Денилсон
2
9
Питта
22
16
Дейверсон
97
Ласерда
3-3-4
23
13
28
5
15
10
22
27
7
17
Роман
11
30
Минейро
88
Собрал
88
Собрал
30
Минейро
97
Ласерда
29
Клайсон
29
Клайсон
97
Ласерда
27
Денилсон
97
97
27
Денилсон
10
4
4
10
7
11
11
7
27
9
9
27
Остались в запасе
Куяба
Палестино
14
Матеус Пасинато
ВР
16
Рикельме
ЛЗ
3
Аллисон
ЦЗ
34
Бруно Алвес
ЦЗ
7
Джонатан Кафу
ЦФ
Главный тренер
Тони Оливейра
26
Dixon Contreras
ВР
2
Vicente Espinoza
ЦЗ
14
Joe Abrigo
ЦЗ
14
Felipe Chamorro
ЦП
24
Pablo Palacio
ЦП
16
Jose Bizama
ЦФ
Главный тренер
Пабло Санчес
Остались в запасе
14
Матеус Пасинато
ВР
16
Рикельме
ЛЗ
3
Аллисон
ЦЗ
34
Бруно Алвес
ЦЗ
7
Джонатан Кафу
ЦФ
Остались в запасе
26
Dixon Contreras
ВР
2
Vicente Espinoza
ЦЗ
14
Joe Abrigo
ЦЗ
14
Felipe Chamorro
ЦП
24
Pablo Palacio
ЦП
16
Jose Bizama
ЦФ
Главный тренер
Тони Оливейра
Главный тренер
Пабло Санчес
Статистика матча Куяба - Палестино
2
5
Всего ударов по воротам
25
7
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
71
29
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Угловые удары
11
2
Нарушения
5
8
Офсайды
2
2
Количество передач
551
239
Сейвы
2
4
Точность передач %
82
63
Удары мимо ворот
13
2
Блокированные удары
8
1
Удары из пределов штрафной
15
5
Удары из-за пределов штрафной
10
2
Матчи команд
Куяба
Бразилия. Серия А, 38 тур
Куяба
1 : 2
08.12.2024
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
1 : 0
06.12.2024
Куяба
Бразилия. Серия А, 36 тур
Куяба
1 : 2
01.12.2024
Баия
Бразилия. Серия А, 35 тур
Жувентуде
1 : 1
24.11.2024
Куяба
Бразилия. Серия А, 34 тур
Куяба
1 : 2
21.11.2024
Фламенго
Палестино
Чили. Примера, 29 тур
Аудакс Итальяно
- : -
30.11.2026
Палестино
Чили. Примера, 28 тур
Палестино
0 : 1
21.11.2026
Унион Ла Калера
Чили. Примера, 27 тур
Депортес Ла Серена
1 : 0
07.11.2026
Палестино
Чили. Примера, 26 тур
Депортес Консепсьон
1 : 0
03.11.2026
Палестино
Чили. Примера, 25 тур
Палестино
1 : 1
25.10.2026
Коло-Коло
Чили. Примера, 24 тур
Депортес Лимаче
2 : 2
12.10.2026
Палестино
Информация о матче
Главный судья:
Gery Vargas, Bolivia
Стадион:
Arena Pantanal, Cuiaba
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15 февраля
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«Балтика» близка к подписанию габаритного форварда из Бразилии
9 февраля
4
«Локомотив» отдал вингера в аренду бразильскому клубу
2025.01.27 17:40
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