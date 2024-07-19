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Расписание матчей
Копа Судамерикана
Палестино - Куяба
Палестино - Куяба: обзор матча 19 июля 2024
Палестино
19.07.2024, пятница, 01:00
Копа Судамерикана, 1/16 финала
1 : 1
Ответный матч – 2 : 1
Завершен
Куяба
33'
N. Linares
61'
Дейверсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Палестино - Куяба
Пенальти не реализован!
J. Abrigo
90'
+9
90'
+5
Желтая карточка
Б. Алвес
90'
+3
Желтая карточка
M.
90'
+1
Замена
Д. Кафу
️️️️
A. LuÃs
87'
Желтая карточка
Ф. Собрал
Замена
B. Véjar
️️️️
A. Martínez
82'
Замена
J. Abrigo
️️️️
M. Dávila
74'
Замена
P. Palacio
️️️️
B. Carrasco
74'
74'
Замена
Ф. Собрал
️️️️
Л. Минейро
61'
ГОЛ! 1:1!
Дейверсон
Желтая карточка
J. Benítez
55'
46'
Замена
Дейверсон
️️️️
И. Питта
ГОЛ! 1:0!
N. Linares
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Палестино
23
Cesar Rigamonti
ВР
28
Dilan Zúñiga
ЦЗ
5
Nicolás Linares
ЦЗ
13
Cristián Suárez
ЦЗ
15
Benjamín Rojas
ЦП
10
Ariel Martínez
ЦП
22
Misael Dávila
ЦП
17
Иван Роман
ЦФ
7
Bryan Carrasco
(К)
ЦФ
27
Junior Marabel
ЦФ
11
Jonathan Benítez
ЦФ
Главный тренер
Пабло Санчес
Куяба
22
Вальтер
(К)
ВР
16
Рикельме
ЛЗ
34
Бруно Алвес
ЦЗ
33
Алан Эмпереур
ЦЗ
6
Филипе Аугусто
ОП
30
Лукас Минейро
ОП
97
AndrÃ© LuÃs
ЦФ
22
Max
ЦФ
97
Дерик Ласерда
ЦФ
9
Исидро Питта
ЦФ
Главный тренер
Тони Оливейра
Палестино
26
Dixon Contreras
ВР
4
Antonio Ceza
ЦЗ
14
Joe Abrigo
ЦЗ
2
Vicente Espinoza
ЦЗ
11
Brayan Véjar
ЦП
24
Pablo Palacio
ЦП
14
Felipe Chamorro
ЦП
9
Gonzalo Sosa
ЦФ
Куяба
14
Матеус Пасинато
ВР
13
Рамон
ЛЗ
13
Марллон
ЦЗ
3
Аллисон
ЦЗ
29
Клайсон
ЛВ
33
Лукас Фернандес
ЦП
88
Фернандо Собрал
ЦП
27
Денилсон
АП
2
Matheus Alexandre
ЦФ
16
Дейверсон
ЦФ
7
Джонатан Кафу
ЦФ
3-3-4
23
28
5
13
15
10
22
17
Роман
11
27
7
3-2-4
22
Вальтер
34
Алвес
33
Эмпереур
16
Рикельме
6
Аугусто
30
Минейро
9
Питта
97
Ласерда
22
97
22
14
14
22
10
11
11
10
7
24
24
7
30
Минейро
88
Собрал
88
Собрал
30
Минейро
9
Питта
16
Дейверсон
16
Дейверсон
9
Питта
97
7
Кафу
7
Кафу
97
Остались в запасе
Палестино
Куяба
26
Dixon Contreras
ВР
4
Antonio Ceza
ЦЗ
2
Vicente Espinoza
ЦЗ
14
Felipe Chamorro
ЦП
9
Gonzalo Sosa
ЦФ
Главный тренер
Пабло Санчес
14
Матеус Пасинато
ВР
13
Рамон
ЛЗ
13
Марллон
ЦЗ
3
Аллисон
ЦЗ
33
Лукас Фернандес
ЦП
27
Денилсон
АП
29
Клайсон
ЛВ
2
Matheus Alexandre
ЦФ
Главный тренер
Тони Оливейра
Остались в запасе
26
Dixon Contreras
ВР
4
Antonio Ceza
ЦЗ
2
Vicente Espinoza
ЦЗ
14
Felipe Chamorro
ЦП
9
Gonzalo Sosa
ЦФ
Остались в запасе
14
Матеус Пасинато
ВР
13
Рамон
ЛЗ
13
Марллон
ЦЗ
3
Аллисон
ЦЗ
33
Лукас Фернандес
ЦП
27
Денилсон
АП
29
Клайсон
ЛВ
2
Matheus Alexandre
ЦФ
Главный тренер
Пабло Санчес
Главный тренер
Тони Оливейра
Статистика матча Палестино - Куяба
1
3
Всего ударов по воротам
12
4
Удары в створ
2
2
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
5
1
Нарушения
18
15
Офсайды
4
2
Количество передач
390
369
Сейвы
1
1
Точность передач %
70
69
Удары мимо ворот
3
1
Блокированные удары
7
1
Удары из пределов штрафной
9
1
Удары из-за пределов штрафной
3
3
Матчи команд
Палестино
Чили. Примера, 29 тур
Аудакс Итальяно
- : -
30.11.2026
Палестино
Чили. Примера, 28 тур
Палестино
0 : 1
21.11.2026
Унион Ла Калера
Чили. Примера, 27 тур
Депортес Ла Серена
1 : 0
07.11.2026
Палестино
Чили. Примера, 26 тур
Депортес Консепсьон
1 : 0
03.11.2026
Палестино
Чили. Примера, 25 тур
Палестино
1 : 1
25.10.2026
Коло-Коло
Чили. Примера, 24 тур
Депортес Лимаче
2 : 2
12.10.2026
Палестино
Куяба
Бразилия. Серия А, 38 тур
Куяба
1 : 2
08.12.2024
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
1 : 0
06.12.2024
Куяба
Бразилия. Серия А, 36 тур
Куяба
1 : 2
01.12.2024
Баия
Бразилия. Серия А, 35 тур
Жувентуде
1 : 1
24.11.2024
Куяба
Бразилия. Серия А, 34 тур
Куяба
1 : 2
21.11.2024
Фламенго
Информация о матче
Главный судья:
Roberto Perez Gutierrez, Peru
Стадион:
Municipal de Collao, Concepcion
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