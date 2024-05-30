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Расписание матчей
Копа Судамерикана
Ланус - Куяба
Ланус - Куяба: обзор матча 30 мая 2024
Ланус
30.05.2024, четверг, 01:00
Копа Судамерикана, группа G, 6 тур
0 : 1
Завершен
Куяба
51'
И. Питта
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ланус - Куяба
86'
Замена
Марллон
️️️️
M.
Замена
A. Lotti
️️️️
J. Torres
77'
76'
Желтая карточка
M.
70'
Замена
A. LuÃs
️️️️
Клайсон
51'
ГОЛ! 0:1!
И. Питта
Пас отдал
Денилсон
49'
Желтая карточка
Рамон
Желтая карточка
J. Torres
29'
10'
Желтая карточка
Аллисон
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча Ланус - Куяба
1
3
Всего ударов по воротам
20
9
Удары в створ
1
3
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
8
6
Нарушения
9
11
Офсайды
1
1
Количество передач
362
358
Сейвы
2
1
Точность передач %
81
81
Удары мимо ворот
14
4
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
13
7
Удары из-за пределов штрафной
7
2
Матчи команд
Ланус
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Ривер Плейт
3 : 1
23.11.2026
Ланус
Аргентина. Примера, 16 тур
Сентраль Кордоба
1 : 1
09.11.2026
Ланус
Аргентина. Примера, 15 тур
Ланус
1 : 1
02.11.2026
Химнасия и Эсгрима Мендоса
Аргентина. Примера, 14 тур
Банфилд
1 : 1
24.10.2026
Ланус
Аргентина. Примера, 13 тур
Платенсе
0 : 1
17.10.2026
Ланус
Куяба
Бразилия. Серия А, 38 тур
Куяба
1 : 2
08.12.2024
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
1 : 0
06.12.2024
Куяба
Бразилия. Серия А, 36 тур
Куяба
1 : 2
01.12.2024
Баия
Бразилия. Серия А, 35 тур
Жувентуде
1 : 1
24.11.2024
Куяба
Бразилия. Серия А, 34 тур
Куяба
1 : 2
21.11.2024
Фламенго
Информация о матче
Главный судья:
Gery Vargas, Bolivia
Стадион:
Estadio Ciudad de Lanus, Buenos Aires
Новости команд
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