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Крузейдерс - Вулверхэмптон
Крузейдерс - Вулверхэмптон: обзор матча 01 августа 2019
Крузейдерс
01.08.2019, четверг, 22:00
Лига Европы, 2 раунд
1 : 4
Первый матч – 0 : 2
Завершен
Вулверхэмптон
13'
Р. Беннетт (АГ)
15'
Р. Хименес
38'
Р. Беннетт
45'
Р. Хименес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Крузейдерс - Вулверхэмптон
55'
Желтая карточка
Д. Жота
45'
ГОЛ! 1:3!
Р. Хименес
38'
ГОЛ! 1:2!
Р. Беннетт
Пас отдал
Ж. Моутинью
15'
ГОЛ! 1:1!
Р. Хименес
Пас отдал
Д. Жота
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Р. Беннетт
13'
Начало матча
Статистика матча Крузейдерс - Вулверхэмптон
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Крузейдерс
Северная Ирландия. Премьершип, 18 тур
Крузейдерс
- : -
28.11.2026
Линфилд
Северная Ирландия. Премьершип, 17 тур
Данганнон Свифтс
3 : 1
21.11.2026
Крузейдерс
Северная Ирландия. Премьершип, 16 тур
Каррик Рейнджерс
1 : 1
13.11.2026
Крузейдерс
Северная Ирландия. Премьершип, 15 тур
Бангор
1 : 0
07.11.2026
Крузейдерс
Северная Ирландия. Премьершип, 14 тур
Лимавади Юнайтед
1 : 4
31.10.2026
Крузейдерс
Северная Ирландия. Премьершип, 13 тур
Крузейдерс
0 : 5
24.10.2026
Колрейн
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
- : -
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
2 : 1
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
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Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Информация о матче
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