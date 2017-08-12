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Расписание матчей
Италия. Кубок
Кротоне - Пьяченца
Кротоне - Пьяченца: обзор матча 12 августа 2017
Кротоне
12.08.2017, суббота, 21:45
Италия. Кубок, 1/32 финала
2 : 1
Завершен
Пьяченца
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Кротоне - Пьяченца
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Кротоне
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кремонезе
3 : 1
14.08.2023
Кротоне
Италия. Кубок, 2 раунд
Удинезе
4 : 0
14.12.2021
Кротоне
Италия. Кубок, 1 раунд
Кротоне
2 : 2
16.08.2021
Брешиа
Италия. Серия А, 38 тур
Кротоне
0 : 0
22.05.2021
Фиорентина
Италия. Серия А, 37 тур
Беневенто
1 : 1
16.05.2021
Кротоне
Пьяченца
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кротоне
2 : 1
12.08.2017
Пьяченца
Италия. Кубок, 3 раунд
Кальяри
3 : 0
27.10.2010
Пьяченца
Италия. Кубок, 2 раунд
Пьяченца
1 : 3
09.08.2009
Верона
Италия. Кубок, 2 раунд
Пьяченца
0 : 1
17.08.2008
Падова
Информация о матче
Стадион:
Эцио Шида
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Кротоне
Пьяченца
Итальянский клуб уволил двух тренеров за сутки
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2022.07.07 19:30
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2021.07.27 18:49
Экс-защитник «Уфы» Неделчару перешел из АЕКа в «Кротоне»
2021.07.17 11:14
Фанаты «Кротоне» избили игроков, когда те с семьями отдыхали на пляже
2024.04.10 18:34
1
«Милан» выкупил Мессьяса за 4,5 миллиона. Он дебютировал в Серии А в 29 лет
2022.07.07 19:30
39-летний Бруну Алвеш спустя 3 недели покинет «Фамаликан» и перейдет в «Кротоне»
2021.07.27 18:49
Экс-защитник «Уфы» Неделчару перешел из АЕКа в «Кротоне»
2021.07.17 11:14
«Интер» объявил о переходе 38-летнего вратаря Кордаса. Он пропустил 91 гол в прошлом сезоне
2021.06.25 17:20
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Итальянский клуб уволил двух тренеров за сутки
2024.11.22 01:10
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