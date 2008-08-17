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Расписание матчей
Италия. Кубок
Пьяченца - Падова
Пьяченца - Падова: обзор матча 17 августа 2008
Пьяченца
17.08.2008, воскресенье, 20:00
Италия. Кубок, 2 раунд
0 : 1
Завершен
Падова
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Пьяченца - Падова
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Пьяченца
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кротоне
2 : 1
12.08.2017
Пьяченца
Италия. Кубок, 3 раунд
Кальяри
3 : 0
27.10.2010
Пьяченца
Италия. Кубок, 2 раунд
Пьяченца
1 : 3
09.08.2009
Верона
Италия. Кубок, 2 раунд
Пьяченца
0 : 1
17.08.2008
Падова
Падова
Италия. Серия В, 12 тур
Ареццо
- : -
22.11.2026
Падова
Италия. Серия В, 11 тур
Падова
2 : 2
07.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 10 тур
Катанцаро
1 : 1
31.10.2026
Падова
Италия. Серия В, 9 тур
Падова
2 : 0
27.10.2026
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 8 тур
Авеллино
0 : 1
24.10.2026
Падова
Италия. Серия В, 7 тур
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