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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Жилина - КР Рейкьявик
Жилина - КР Рейкьявик: обзор матча 21 июля 2011
Жилина
21.07.2011, четверг, 21:30
Лига Европы
2 : 0
Первый матч – 0 : 3
Завершен
КР Рейкьявик
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Статистика матча Жилина - КР Рейкьявик
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Матчи команд
Жилина
Словакия. Найк Лига, 15 тур
Жилина
- : -
21.11.2026
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Словакия. Найк Лига, 14 тур
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2 : 4
07.11.2026
Жилина
Словакия. Найк Лига, 13 тур
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4 : 1
31.10.2026
Земплин Михаловце
Словакия. Найк Лига, 12 тур
Кошице
2 : 2
25.10.2026
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Словакия. Найк Лига, 11 тур
Жилина
2 : 3
18.10.2026
ДАК 1904
Словакия. Найк Лига, 10 тур
Ружомберок
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11.10.2026
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24.10.2026
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Исландия. Лучший дивизион, 4 тур
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2 : 3
17.10.2026
КР Рейкьявик
Исландия. Лучший дивизион, 3 тур
Фрам
0 : 0
10.10.2026
КР Рейкьявик
Исландия. Лучший дивизион, 2 тур
КР Рейкьявик
1 : 2
19.09.2026
Викингур
Исландия. Лучший дивизион, 1 тур
КР Рейкьявик
5 : 1
13.09.2026
Акранес
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Орещук признался, что продал Губочана из «Динамо» в «Марсель» путем обмана
2025.02.15 10:29
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Экс-зенитовец Губочан назвал три вещи, оставшиеся у него на память о России
2025.01.25 14:51
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