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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Космос - Родина
Космос - Родина: обзор матча 05 октября 2022
Космос
05.10.2022, среда, 14:00
Россия. Кубок, 1/32 финала
1 : 2
Счет по пенальти – 4 : 5
Завершен
Родина
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Матчи команд
Космос
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Звезда
1 : 2
31.10.2026
Космос
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Космос
2 : 0
25.10.2026
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Космос
2 : 1
11.10.2026
Динамо Вг
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Балтика-2
1 : 2
04.10.2026
Космос
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 25 тур
Космос
3 : 0
27.09.2026
Енисей-М
Родина
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Оренбург
- : -
29.11.2026
Родина
Россия. Кубок, 6 тур
Рубин
1 : 1
25.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
0 : 1
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
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