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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Азия
Оман - Киргизия
Оман - Киргизия: обзор матча 11 июня 2024
Оман
11.06.2024, вторник, 19:00
Отборочные матчи к ЧМ. Азия. Второй этап, группа D, 6 тур
1 : 1
Завершен
Киргизия
19'
Э. Зарыпбеков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Оман - Киргизия
Замена
A. Al-Harthi
️️️️
A. Aziz Al-Shamousi
84'
Замена
M. Al Ghafri
️️️️
М. Аль-Гассани
75'
62'
Замена
Э. Батырканов
️️️️
M. Akhmedov
Замена
А. Фаваз
️️️️
С. Аль-Яхьяи
58'
Замена
З. Аль-Агбари
️️️️
Э. Аль-Субхи
58'
19'
ГОЛ! 0:1!
Э. Зарыпбеков
Пас отдал
M. Akhmedov
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оман
1
Ибрахим Аль-Мухаини
ВР
17
Али Аль-Бусаиди
ЛЗ
3
Abdul Aziz Al-Shamousi
ЦЗ
6
Ахмед Аль-Хамиси
ЦЗ
2
Mohammed Al-Musalami
ЦЗ
23
Хариб Аль-Саади
ОП
21
Аршад Аль-Алави
ЦП
20
Салах Аль-Яхьяи
АП
21
Абдулрахман Аль-Мушайфри
ПВ
11
Мухсен Аль-Гассани
ЦФ
7
Эссам Аль-Субхи
ЦФ
Главный тренер
Бранко Иванкович
Киргизия
1
Эржан Токотаев
ВР
2
Валерий Кичин
ЛЗ
15
Амантур Шамурзаев
ЦЗ
3
Тамирлан Козубаев
ЦЗ
18
Кайрат Жыргалбек уулу
ПЗ
10
Гулжигит Алыкулов
ЛВ
12
Одилжон Абдурахманов
ЦП
8
Murolimzhon Akhmedov
ЦП
8
Эльдияр Зарыпбеков
ЦП
22
Алимардон Шукуров
АП
7
Жоэль Кожо
ЦФ
Главный тренер
Штефан Таркович
Оман
18
Файиз Аль-Рушейди
ВР
22
Ахмед Аль-Раваи
ВР
14
Ахмед Аль-Кааби
ЛЗ
16
Халид Аль-Брайки
ЦЗ
2
Ганим Аль-Абаши
ЦЗ
13
Amjad Al-Harthi
ЦЗ
8
Заир Аль-Агбари
ЛВ
9
Mohammed Al Ghafri
ЦП
20
Мусаб Аль-Мамари
ЦП
12
Абдулла Фаваз
ЦП
10
Джамиль Аль-Яхмади
ПВ
9
Омар Аль-Малки
ЦФ
Киргизия
16
Марсель Исламкулов
ВР
4
Магамед Узденов
ЦЗ
6
Кристиан Браузман
ПЗ
9
Бекназ Алмазбеков
ЛВ
6
Bektur Amangeldiev
ЦП
23
Эрбол Атабаев
ЦП
19
Ермек Кенжебаев
ЦП
11
Кими Мерк
АП
9
Атай Джумашев
ПВ
9
Эрнист Батырканов
ЦФ
21
Кай Мерк
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Аль-Мухаини
17
Аль-Бусаиди
6
Аль-Хамиси
2
3
23
Аль-Саади
21
Аль-Алави
20
Аль-Яхьяи
21
Аль-Мушайфри
7
Аль-Субхи
11
Аль-Гассани
4-3-2-1
1
Токотаев
18
Жыргалбек уулу
15
Шамурзаев
3
Козубаев
2
Кичин
12
Абдурахманов
8
8
Зарыпбеков
22
Шукуров
10
Алыкулов
7
Кожо
3
13
13
3
11
Аль-Гассани
9
9
11
Аль-Гассани
20
Аль-Яхьяи
12
Фаваз
12
Фаваз
20
Аль-Яхьяи
7
Аль-Субхи
8
Аль-Агбари
8
Аль-Агбари
7
Аль-Субхи
8
9
Батырканов
9
Батырканов
8
Остались в запасе
Оман
Киргизия
18
Файиз Аль-Рушейди
ВР
22
Ахмед Аль-Раваи
ВР
14
Ахмед Аль-Кааби
ЛЗ
16
Халид Аль-Брайки
ЦЗ
2
Ганим Аль-Абаши
ЦЗ
20
Мусаб Аль-Мамари
ЦП
10
Джамиль Аль-Яхмади
ПВ
9
Омар Аль-Малки
ЦФ
Главный тренер
Бранко Иванкович
16
Марсель Исламкулов
ВР
4
Магамед Узденов
ЦЗ
6
Кристиан Браузман
ПЗ
6
Bektur Amangeldiev
ЦП
23
Эрбол Атабаев
ЦП
19
Ермек Кенжебаев
ЦП
11
Кими Мерк
АП
9
Бекназ Алмазбеков
ЛВ
9
Атай Джумашев
ПВ
21
Кай Мерк
ЦФ
Главный тренер
Штефан Таркович
Остались в запасе
18
Файиз Аль-Рушейди
ВР
22
Ахмед Аль-Раваи
ВР
14
Ахмед Аль-Кааби
ЛЗ
16
Халид Аль-Брайки
ЦЗ
2
Ганим Аль-Абаши
ЦЗ
20
Мусаб Аль-Мамари
ЦП
10
Джамиль Аль-Яхмади
ПВ
9
Омар Аль-Малки
ЦФ
Остались в запасе
16
Марсель Исламкулов
ВР
4
Магамед Узденов
ЦЗ
6
Кристиан Браузман
ПЗ
6
Bektur Amangeldiev
ЦП
23
Эрбол Атабаев
ЦП
19
Ермек Кенжебаев
ЦП
11
Кими Мерк
АП
9
Бекназ Алмазбеков
ЛВ
9
Атай Джумашев
ПВ
21
Кай Мерк
ЦФ
Главный тренер
Бранко Иванкович
Главный тренер
Штефан Таркович
Статистика матча Оман - Киргизия
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Оман
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Кувейт
- : -
23.12.2027
Оман
Товарищеские матчи. Сборные
Оман
0 : 0
09.06.2026
Кувейт
Товарищеские матчи. Сборные
Оман
4 : 1
07.06.2026
Мозамбик
Товарищеские матчи. Сборные
Индонезия
3 : 0
05.06.2026
Оман
Кубок арабских наций, 3 тур
Оман
2 : 1
08.12.2025
Коморские острова
Кубок арабских наций, 2 тур
Оман
0 : 0
05.12.2025
Марокко
Киргизия
Отбор Кубка Азии, 2 тур
Киргизия
- : -
23.12.2027
Иран
Товарищеские матчи. Сборные
Киргизия
2 : 1
17.11.2026
Вьетнам
Товарищеские матчи. Сборные
Китайский Тайбэй
0 : 3
14.11.2026
Киргизия
Товарищеские матчи. Сборные
Киргизия
3 : 1
04.10.2026
Ливан
Товарищеские матчи. Сборные
Киргизия
5 : 0
28.09.2026
Мальдивы
Товарищеские матчи. Сборные
Киргизия
0 : 0
09.06.2026
Палестина
Информация о матче
Стадион:
Sultan Qaboos Sports Complex, Muscat
Посещаемость:
13754
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