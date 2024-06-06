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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Азия
Киргизия - Малайзия
Киргизия - Малайзия: обзор матча 06 июня 2024
Киргизия
06.06.2024, четверг, 18:00
Отборочные матчи к ЧМ. Азия. Второй этап, группа D, 5 тур
1 : 1
Завершен
Малайзия
24'
Г. Алыкулов
38'
О. Абдурахманов (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Киргизия - Малайзия
Желтая карточка
В. Кичин
90'
+2
84'
Замена
С. Расид
️️️️
А. Рашид
Замена
Э. Батырканов
️️️️
А. Шукуров
82'
Замена
Э. Зарыпбеков
️️️️
Э. Атабаев
60'
40'
Желтая карточка
А. Рашид
38'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
О. Абдурахманов
ГОЛ! 1:0!
Г. Алыкулов
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Киргизия
1
Эржан Токотаев
ВР
2
Валерий Кичин
ЛЗ
15
Амантур Шамурзаев
ЦЗ
3
Тамирлан Козубаев
ЦЗ
6
Кристиан Браузман
ПЗ
18
Кайрат Жыргалбек уулу
ПЗ
10
Гулжигит Алыкулов
ЛВ
23
Эрбол Атабаев
ЦП
12
Одилжон Абдурахманов
ЦП
22
Алимардон Шукуров
АП
7
Жоэль Кожо
ЦФ
Главный тренер
Штефан Таркович
Малайзия
1
Азри Гани
ВР
22
Ла'Вере Корбин-Онг
ЛЗ
21
Дион Коолс
ЦЗ
2
Доминик Тан
ЦЗ
2
Мэттью Дэвис
ПЗ
19
Ахьяр Рашид
ЛВ
15
Nooa Laine
ЦП
8
Стюарт Уилкин
ЦП
17
Пауло Жозуэ
АП
14
Эндрик
АП
Главный тренер
Ким Пан-Гон
Киргизия
16
Марсель Исламкулов
ВР
4
Магамед Узденов
ЦЗ
9
Бекназ Алмазбеков
ЛВ
8
Murolimzhon Akhmedov
ЦП
6
Bektur Amangeldiev
ЦП
19
Ермек Кенжебаев
ЦП
8
Эльдияр Зарыпбеков
ЦП
11
Кими Мерк
АП
9
Атай Джумашев
ПВ
9
Эрнист Батырканов
ЦФ
Малайзия
23
Kalamullah Al Hafiz
ВР
16
Сикх Изхан Назрель
ВР
3
Шахрул Саад
ЦЗ
3
Даниэль Тинг
ЦЗ
18
Feroz Baharudin
ЦЗ
18
Брендан Ган
ЦП
14
Сямер Катти
ЦП
11
Сафави Расид
ПВ
3-2-2-2-1
1
Токотаев
6
Браузман
15
Шамурзаев
3
Козубаев
2
Кичин
18
Жыргалбек уулу
23
Атабаев
12
Абдурахманов
10
Алыкулов
22
Шукуров
7
Кожо
4-2-3
1
Гани
2
Дэвис
21
Коолс
2
Тан
22
Корбин-Онг
15
8
Уилкин
17
Жозуэ
14
Эндрик
19
Рашид
23
Атабаев
8
Зарыпбеков
8
Зарыпбеков
23
Атабаев
22
Шукуров
9
Батырканов
9
Батырканов
22
Шукуров
19
Рашид
11
Расид
11
Расид
19
Рашид
Остались в запасе
Киргизия
Малайзия
16
Марсель Исламкулов
ВР
4
Магамед Узденов
ЦЗ
8
Murolimzhon Akhmedov
ЦП
6
Bektur Amangeldiev
ЦП
19
Ермек Кенжебаев
ЦП
11
Кими Мерк
АП
9
Бекназ Алмазбеков
ЛВ
9
Атай Джумашев
ПВ
Главный тренер
Штефан Таркович
23
Kalamullah Al Hafiz
ВР
16
Сикх Изхан Назрель
ВР
3
Шахрул Саад
ЦЗ
3
Даниэль Тинг
ЦЗ
18
Feroz Baharudin
ЦЗ
18
Брендан Ган
ЦП
14
Сямер Катти
ЦП
Главный тренер
Ким Пан-Гон
Остались в запасе
16
Марсель Исламкулов
ВР
4
Магамед Узденов
ЦЗ
8
Murolimzhon Akhmedov
ЦП
6
Bektur Amangeldiev
ЦП
19
Ермек Кенжебаев
ЦП
11
Кими Мерк
АП
9
Бекназ Алмазбеков
ЛВ
9
Атай Джумашев
ПВ
Остались в запасе
23
Kalamullah Al Hafiz
ВР
16
Сикх Изхан Назрель
ВР
3
Шахрул Саад
ЦЗ
3
Даниэль Тинг
ЦЗ
18
Feroz Baharudin
ЦЗ
18
Брендан Ган
ЦП
14
Сямер Катти
ЦП
Главный тренер
Штефан Таркович
Главный тренер
Ким Пан-Гон
Статистика матча Киргизия - Малайзия
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Киргизия
Отбор Кубка Азии, 2 тур
Киргизия
- : -
23.12.2027
Иран
Товарищеские матчи. Сборные
Киргизия
2 : 1
17.11.2026
Вьетнам
Товарищеские матчи. Сборные
Китайский Тайбэй
0 : 3
14.11.2026
Киргизия
Товарищеские матчи. Сборные
Киргизия
3 : 1
04.10.2026
Ливан
Товарищеские матчи. Сборные
Киргизия
5 : 0
28.09.2026
Мальдивы
Товарищеские матчи. Сборные
Киргизия
0 : 0
09.06.2026
Палестина
Малайзия
Товарищеские матчи. Сборные
Йемен
1 : 2
17.11.2026
Малайзия
Товарищеские матчи. Сборные
Китай
2 : 0
14.11.2026
Малайзия
Отбор Кубка Азии, 6 тур
Вьетнам
3 : 1
31.03.2026
Малайзия
Отбор Кубка Азии, 5 тур
Непал
0 : 1
18.11.2025
Малайзия
Отбор Кубка Азии, 4 тур
Малайзия
5 : 1
14.10.2025
Лаос
Информация о матче
Стадион:
им. Долона Омурзакова
Посещаемость:
14100 из 20000 зрителей (70%)
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