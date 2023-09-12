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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Кения - Южный Судан
Кения - Южный Судан: обзор матча 12 сентября 2023
Кения
12.09.2023, вторник, 16:00
Товарищеские матчи. Сборные
0 : 1
Завершен
Южный Судан
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Статистика матча Кения - Южный Судан
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Кения
Товарищеские матчи. Сборные
Руанда
0 : 0
05.10.2026
Кения
Товарищеские матчи. Сборные
Кения
4 : 0
07.06.2026
Лесото
Товарищеские матчи. Сборные
Лесото
1 : 1
04.06.2026
Кения
Товарищеские матчи. Сборные
Киргизия
0 : 0
03.06.2026
Кения
Товарищеские матчи. Сборные
Гренада
0 : 3
30.03.2026
Кения
Южный Судан
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 10 тур
Южный Судан
0 : 0
13.10.2025
Того
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 9 тур
Южный Судан
0 : 5
10.10.2025
Сенегал
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 8 тур
Мавритания
0 : 0
09.09.2025
Южный Судан
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 7 тур
Южный Судан
1 : 4
05.09.2025
ДР Конго
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 6 тур
Судан
1 : 1
25.03.2025
Южный Судан
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Южный Судан
Гренада – Кения: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 марта 2026
30 марта
Спартаковец Бонгонда забил победный гол и травмировался в сборной ДР Конго
2025.03.21 22:22
4
Сборная Кении готова к матчу-реваншу с Россией
2024.10.18 18:18
1
Карпина спросили про ничью с Кенией – тренер в ответе употребил слово «хрень»
2023.11.15 16:20
Волков не считает ничью с Кенией позором: «Главное, что не проиграли»
2023.11.03 14:52
Гренада – Кения: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 марта 2026
30 марта
Сборная Кении готова к матчу-реваншу с Россией
2024.10.18 18:18
1
Карпина спросили про ничью с Кенией – тренер в ответе употребил слово «хрень»
2023.11.15 16:20
Волков не считает ничью с Кенией позором: «Главное, что не проиграли»
2023.11.03 14:52
Зиньковский – о ничьей сборной России с Кенией: «Может с Сан-Марино будет проще, и то не факт»
2023.10.24 14:27
3
Спартаковец Бонгонда забил победный гол и травмировался в сборной ДР Конго
2025.03.21 22:22
4
ФИФА опубликовала новый рейтинг сборных. Россия осталась на 38-м месте
2020.04.09 12:16
6
L’Equipe: Обамеянг не полетел на матч с Южным Суданом, потому что был недоволен состоянием самолета
2018.10.17 23:18
4
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