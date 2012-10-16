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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Кения - ЮАР
Кения - ЮАР: обзор матча 16 октября 2012
Кения
16.10.2012, вторник, 20:00
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 2
Завершен
ЮАР
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Кения - ЮАР
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Кения
Товарищеские матчи. Сборные
Руанда
0 : 0
05.10.2026
Кения
Товарищеские матчи. Сборные
Кения
4 : 0
07.06.2026
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Товарищеские матчи. Сборные
Лесото
1 : 1
04.06.2026
Кения
Товарищеские матчи. Сборные
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0 : 0
03.06.2026
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Гренада
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04.10.2026
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