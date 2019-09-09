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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Россия - Казахстан
Россия - Казахстан: обзор матча 09 сентября 2019
Россия
09.09.2019, понедельник, 21:45
Отбор ЧЕ-2020, группа I, 6 тур
1 : 0
Завершен
Казахстан
89'
М. Фернандес
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Россия - Казахстан
90'
Замена
А. Аимбетов
️️️️
А. Щеткин
ГОЛ! 1:0!
М. Фернандес
Пас отдал
А. Головин
89'
77'
Замена
С. Мужиков
️️️️
М. Федин
Замена
Р. Зобнин
️️️️
И. Ахметов
63'
62'
Замена
Б. Исламхан
️️️️
Г. Жуков
Замена
А. Ионов
️️️️
А. Миранчук
58'
Замена
Ф. Кудряшов
️️️️
Д. Черышев
55'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Россия
1
Гилерме
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
5
Андрей Семенов
ЦЗ
2
Марио Фернандес
ПЗ
6
Денис Черышев
ЛВ
7
Магомед Оздоев
ЦП
14
Ильзат Ахметов
ЦП
17
Александр Головин
АП
21
Антон Миранчук
АП
22
Артем Дзюба
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Казахстан
12
Дмитрий Непогодов
ВР
18
Дмитрий Шомко
ЛАЗ
2
Сергей Малый
ЦЗ
22
Александр Марочкин
ЦЗ
23
Темирлан Эрланов
ЦЗ
21
Абзал Бейсебеков
ПАЗ
14
Юрий Перцух
ОП
8
Айбол Абикен
ОП
7
Георгий Жуков
ЦП
20
Максим Федин
ПВ
23
Алексей Щеткин
ЦФ
Россия
16
Сослан Джанаев
ВР
16
Андрей Лунев
ВР
13
Федор Кудряшов
ЛЗ
23
Сергей Петров
ПЗ
4
Вячеслав Караваев
ПЗ
6
Дмитрий Баринов
ОП
6
Роман Нойштедтер
ОП
11
Роман Зобнин
ЦП
17
Зелимхан Бакаев
АП
21
Александр Ерохин
АП
20
Алексей Ионов
ПВ
7
Николай Комличенко
ЦФ
9
Федор Смолов
ЦФ
Казахстан
12
Игорь Шацкий
ВР
1
Стас Покатилов
ВР
19
Тимур Досмагамбетов
ЛЗ
5
Исламбек Куат
ЦЗ
0
Виктор Дмитренко
ЦЗ
8
Асхат Тагыберген
ЦП
7
Серикжан Мужиков
ЦП
11
Ян Вороговский
ЦП
9
Бауржан Исламхан
АП
17
Абат Аимбетов
ЦФ
4-2-3-1
1
Гилерме
18
Жирков
14
Джикия
5
Семенов
2
Фернандес
7
Оздоев
14
Ахметов
6
Черышев
21
Миранчук
17
Головин
22
Дзюба
3-4-1-1-1
12
Непогодов
2
Малый
22
Марочкин
23
Эрланов
21
Бейсебеков
14
Перцух
8
Абикен
18
Шомко
7
Жуков
20
Федин
23
Щеткин
6
Черышев
13
Кудряшов
13
Кудряшов
6
Черышев
14
Ахметов
11
Зобнин
11
Зобнин
14
Ахметов
21
Миранчук
20
Ионов
20
Ионов
21
Миранчук
23
Щеткин
17
Аимбетов
17
Аимбетов
23
Щеткин
20
Федин
7
Мужиков
7
Мужиков
20
Федин
7
Жуков
9
Исламхан
9
Исламхан
7
Жуков
Остались в запасе
Россия
Казахстан
16
Сослан Джанаев
ВР
16
Андрей Лунев
ВР
23
Сергей Петров
ПЗ
4
Вячеслав Караваев
ПЗ
6
Дмитрий Баринов
ОП
6
Роман Нойштедтер
ОП
17
Зелимхан Бакаев
АП
21
Александр Ерохин
АП
7
Николай Комличенко
ЦФ
9
Федор Смолов
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
19
Тимур Досмагамбетов
ЛЗ
12
Игорь Шацкий
ВР
1
Стас Покатилов
ВР
5
Исламбек Куат
ЦЗ
0
Виктор Дмитренко
ЦЗ
8
Асхат Тагыберген
ЦП
11
Ян Вороговский
ЦП
Остались в запасе
16
Сослан Джанаев
ВР
16
Андрей Лунев
ВР
23
Сергей Петров
ПЗ
4
Вячеслав Караваев
ПЗ
6
Дмитрий Баринов
ОП
6
Роман Нойштедтер
ОП
17
Зелимхан Бакаев
АП
21
Александр Ерохин
АП
7
Николай Комличенко
ЦФ
9
Федор Смолов
ЦФ
Остались в запасе
19
Тимур Досмагамбетов
ЛЗ
12
Игорь Шацкий
ВР
1
Стас Покатилов
ВР
5
Исламбек Куат
ЦЗ
0
Виктор Дмитренко
ЦЗ
8
Асхат Тагыберген
ЦП
11
Ян Вороговский
ЦП
Главный тренер
Станислав Черчесов
Статистика матча Россия - Казахстан
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Россия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
2 : 0
17.11.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Узбекистан
2 : 3
12.11.2026
Россия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 3
06.10.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
6 : 0
03.10.2026
Намибия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
2 : 0
29.09.2026
Иран
Казахстан
Лига наций, 6 тур
Казахстан
2 : 2
16.11.2026
Словакия
Лига наций, 5 тур
Молдова
2 : 1
13.11.2026
Казахстан
Лига наций, 4 тур
Казахстан
2 : 2
06.10.2026
Фарерские острова
Лига наций, 3 тур
Казахстан
1 : 2
02.10.2026
Молдова
Лига наций, 2 тур
Словакия
2 : 1
29.09.2026
Казахстан
Информация о матче
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