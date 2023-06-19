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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Катар - Новая Зеландия
Катар - Новая Зеландия: обзор матча 19 июня 2023
Катар
19.06.2023, понедельник, 19:00
Товарищеские матчи. Сборные
0 : 1
Завершен
Новая Зеландия
17'
М. Стаменич
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Катар - Новая Зеландия
42'
Желтая карточка
Н. Пиджнакер
17'
ГОЛ! 0:1!
М. Стаменич
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Катар
22
Мешаал Баршам
ВР
14
Хомам Ахмед
ЛЗ
13
Мусаб Ходер
ПЗ
4
Юсеф Аймен
ЦП
5
Тарек Салман
ЦП
6
Мустафа Машаал
ЦП
20
Abdullah Marafee
ЦП
20
Ахмед Фати
ЦП
3
Азем Ахмед
ЦП
19
Алмоез Али
ЦФ
2
Юсуф Абдурисаг
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Кейруш
Новая Зеландия
1
Макс Крокомб
ВР
13
Либерато Кэкачей
ЛЗ
4
Майкл Боксолл
ЦЗ
75
Нандо Пиджнакер
ЦЗ
6
Билл Туилома
ЦЗ
6
Джо Белл
ОП
10
Мэттью Гарбетт
ЦП
8
Марко Стаменич
ЦП
21
Max Mata
ЦФ
20
Каллум Маккоуэтт
ЦФ
0
Marco Rojas
ЦФ
Главный тренер
Данни Хэй
Катар
0
Jasem Adel Al Hail
ВР
21
Салах Закария
ВР
21
Юсеф Хассан
ВР
4
Яссем Габер Абдусаллам
ЦЗ
15
Бассам аль-Рави
ЦЗ
0
Mohammed Al Naimi
ЦЗ
13
Халид Мунир Мазид
ЛВ
8
Али Асад
ОП
23
Ассим Мадибо
ЦП
19
Mahdi Salem
ЦП
2
Ахмед Сухаиль
ЦФ
9
Мохаммед Мунтари
ЦФ
11
Tameem Al Abdullah
ЦФ
Новая Зеландия
12
Никола Цанев
ВР
11
Элайджа Джаст
ПВ
26
Томми Смит
ЦФ
24
Каллан Эллиот
ЦФ
18
Бен Уэйн
ЦФ
2-5-1-2
22
Баршам
14
Ахмед
13
Ходер
6
Машаал
20
20
Фати
3
Ахмед
5
Салман
4
Аймен
2
Абдурисаг
19
Али
4-1-2-3
1
Крокомб
4
Боксолл
75
Пиджнакер
6
Туилома
13
Кэкачей
6
Белл
10
Гарбетт
8
Стаменич
0
20
Маккоуэтт
21
Остались в запасе
Катар
Новая Зеландия
0
Jasem Adel Al Hail
ВР
21
Салах Закария
ВР
21
Юсеф Хассан
ВР
4
Яссем Габер Абдусаллам
ЦЗ
15
Бассам аль-Рави
ЦЗ
0
Mohammed Al Naimi
ЦЗ
8
Али Асад
ОП
23
Ассим Мадибо
ЦП
19
Mahdi Salem
ЦП
13
Халид Мунир Мазид
ЛВ
2
Ахмед Сухаиль
ЦФ
9
Мохаммед Мунтари
ЦФ
11
Tameem Al Abdullah
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Кейруш
12
Никола Цанев
ВР
11
Элайджа Джаст
ПВ
26
Томми Смит
ЦФ
24
Каллан Эллиот
ЦФ
18
Бен Уэйн
ЦФ
Главный тренер
Данни Хэй
Остались в запасе
0
Jasem Adel Al Hail
ВР
21
Салах Закария
ВР
21
Юсеф Хассан
ВР
4
Яссем Габер Абдусаллам
ЦЗ
15
Бассам аль-Рави
ЦЗ
0
Mohammed Al Naimi
ЦЗ
8
Али Асад
ОП
23
Ассим Мадибо
ЦП
19
Mahdi Salem
ЦП
13
Халид Мунир Мазид
ЛВ
2
Ахмед Сухаиль
ЦФ
9
Мохаммед Мунтари
ЦФ
11
Tameem Al Abdullah
ЦФ
Остались в запасе
12
Никола Цанев
ВР
11
Элайджа Джаст
ПВ
26
Томми Смит
ЦФ
24
Каллан Эллиот
ЦФ
18
Бен Уэйн
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Кейруш
Главный тренер
Данни Хэй
Статистика матча Катар - Новая Зеландия
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Катар
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Катар
- : -
23.12.2027
Таиланд
Товарищеские матчи. Сборные
Катар
0 : 1
17.11.2026
Южная Корея
Товарищеские матчи. Сборные
Катар
0 : 3
13.11.2026
Австралия
Чемпионат мира, 3 тур
Босния и Герцеговина
3 : 1
24.06.2026
Катар
Чемпионат мира, 2 тур
Канада
6 : 0
19.06.2026
Катар
Чемпионат мира, 1 тур
Катар
1 : 1
13.06.2026
Швейцария
Новая Зеландия
Товарищеские матчи. Сборные
Новая Зеландия
3 : 0
15.11.2026
Индия
Товарищеские матчи. Сборные
Китай
0 : 3
27.09.2026
Новая Зеландия
Товарищеские матчи. Сборные
Палестина
2 : 2
24.09.2026
Новая Зеландия
Чемпионат мира, 3 тур
Новая Зеландия
1 : 5
27.06.2026
Бельгия
Чемпионат мира, 2 тур
Новая Зеландия
1 : 3
22.06.2026
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