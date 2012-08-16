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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Канада - Тринидад и Тобаго
Канада - Тринидад и Тобаго: обзор матча 16 августа 2012
Канада
16.08.2012, четверг, 03:00
Товарищеские матчи. Сборные
2 : 0
Завершен
Тринидад и Тобаго
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Канада - Тринидад и Тобаго
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Канада
Товарищеские матчи. Сборные
США
1 : 0
07.10.2026
Канада
Товарищеские матчи. Сборные
Канада
2 : 0
03.10.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Канада
1 : 0
27.09.2026
Чили
Чемпионат мира, 1/8 финала
Канада
0 : 3
04.07.2026
Марокко
Чемпионат мира, 1/16 финала
ЮАР
0 : 1
28.06.2026
Канада
Тринидад и Тобаго
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 0
26.07.2026
Тринидад и Тобаго
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 0
09.06.2026
Тринидад и Тобаго
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
5 : 0
31.05.2026
Тринидад и Тобаго
Товарищеские матчи. Сборные
Тринидад и Тобаго
2 : 2
30.03.2026
Габон
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3 : 0
15.03.2026
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