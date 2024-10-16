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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Канада - Панама
Канада - Панама: обзор матча 16 октября 2024
Канада
16.10.2024, среда, 02:30
Товарищеские матчи. Сборные
2 : 1
Завершен
Панама
44'
К. Ларин
87'
Д. Дэвид
69'
Х. Фахардо
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Канада - Панама
Замена
K. Poku
️️️️
А. Ахмед
90'
+1
Замена
Ж. Ватерман
️️️️
Д. Дэвид
90'
+1
90'
+1
Замена
Х. Луис Родригес
️️️️
I. Anderson
ГОЛ! 2:1!
Д. Дэвид
Пас отдал
Л. Миллар
87'
Желтая карточка
Д. Корнелиус
80'
Замена
Н. Салиба
️️️️
С. Эустакиу
79'
Замена
Т. Бэйр
️️️️
К. Ларин
79'
76'
Замена
А. Карраскилья
️️️️
А. Годой
76'
Замена
М. Мурильо
️️️️
K. Lenis
73'
Замена
Т. Родригес
️️️️
Х. Фахардо
70'
Желтая карточка
Х. Фахардо
69'
ГОЛ! 1:1!
Х. Фахардо
Пас отдал
К. Мартинес
Замена
Л. Миллар
️️️️
Я. Шаффельбург
67'
Замена
Д. Осорио
️️️️
М. Шоньер
66'
61'
Замена
К. Мартинес
️️️️
A. Ayarza
61'
Замена
R. Phillips
️️️️
Ф. Гондола
58'
Желтая карточка
Ф. Гондола
Желтая карточка
М. Шоньер
51'
ГОЛ! 1:0!
К. Ларин
Пас отдал
А. Ахмед
44'
41'
Желтая карточка
Й. Барсенас
Желтая карточка
С. Эустакиу
35'
11'
Желтая карточка
A. Ayarza
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Канада
16
Максим Крепо
ВР
19
Альфонсо Дэвис
ЛЗ
15
Мойзе Бомбито
ЦЗ
13
Дерек Корнелиус
ЦЗ
22
Ричмонд Ларея
ПЗ
14
Якоб Шаффельбург
ЛВ
7
Стефен Эустакиу
ОП
6
Мэтью Шоньер
ЦП
20
Али Ахмед
ЦП
10
Джонатан Дэвид
ЦФ
9
Кайл Ларин
ЦФ
Главный тренер
Джесс Марш
Панама
22
Орландо Москера
ВР
30
Iván Anderson
ЦЗ
18
Abdiel Ayarza
ЦП
20
Анибал Годой
ЦП
13
Фредди Гондола
ЦП
4
Фидель Эскобар
ЦФ
13
Джовани Рамос
ЦФ
11
Йоэл Барсенас
ЦФ
14
Карлос Харви
ЦФ
19
Kahiser Lenis
ЦФ
17
Хосе Фахардо
ЦФ
Главный тренер
Томас Кристиансен
Канада
1
Дейн Сент-Клер
ВР
5
Jamie Knight-Lebel
ЦЗ
5
Жоэл Ватерман
ЦЗ
23
Нико Сигур
ЦЗ
3
Сэм Адекугбе
ЦЗ
11
Лайам Миллар
ЛВ
21
Джонатан Осорио
ЦП
95
Kwasi Poku
ЦП
25
Натан-Дилан Салиба
ЦП
3
Зоран Бассонг
ЦФ
14
Тео Бэйр
ЦФ
12
Тани Олувасейи
ЦФ
Панама
12
Сесар Самудио
ВР
1
JD Gunn
ВР
23
Микаэль Мурильо
ЦЗ
5
Эдгардо Фаринья
ЦЗ
25
Родерик Миллер
ЦЗ
2
Сесар Блэкмен
ПЗ
7
Хосе Луис Родригес
ЛП
6
Кристиан Мартинес
ЦП
8
Адальберто Карраскилья
ЦП
9
Эдуардо Герреро
ЦП
10
Ricardo Phillips
ЦФ
9
Томас Родригес
ЦФ
4-1-2-1-2
16
Крепо
19
Дэвис
15
Бомбито
13
Корнелиус
22
Ларея
7
Эустакиу
6
Шоньер
20
Ахмед
14
Шаффельбург
9
Ларин
10
Дэвид
1-3-5
22
Москера
30
18
20
Годой
13
Гондола
13
Рамос
17
Фахардо
19
14
Харви
11
Барсенас
10
Дэвид
5
Ватерман
5
Ватерман
10
Дэвид
6
Шоньер
21
Осорио
21
Осорио
6
Шоньер
20
Ахмед
95
95
20
Ахмед
7
Эустакиу
25
Салиба
25
Салиба
7
Эустакиу
14
Шаффельбург
11
Миллар
11
Миллар
14
Шаффельбург
9
Ларин
14
Бэйр
14
Бэйр
9
Ларин
19
23
Мурильо
23
Мурильо
19
30
7
Родригес
7
Родригес
30
18
6
Мартинес
6
Мартинес
18
20
Годой
8
Карраскилья
8
Карраскилья
20
Годой
13
Гондола
10
10
13
Гондола
17
Фахардо
9
Родригес
9
Родригес
17
Фахардо
Остались в запасе
Канада
Панама
1
Дейн Сент-Клер
ВР
5
Jamie Knight-Lebel
ЦЗ
23
Нико Сигур
ЦЗ
3
Сэм Адекугбе
ЦЗ
3
Зоран Бассонг
ЦФ
12
Тани Олувасейи
ЦФ
Главный тренер
Джесс Марш
12
Сесар Самудио
ВР
1
JD Gunn
ВР
5
Эдгардо Фаринья
ЦЗ
25
Родерик Миллер
ЦЗ
2
Сесар Блэкмен
ПЗ
9
Эдуардо Герреро
ЦП
Главный тренер
Томас Кристиансен
Остались в запасе
1
Дейн Сент-Клер
ВР
5
Jamie Knight-Lebel
ЦЗ
23
Нико Сигур
ЦЗ
3
Сэм Адекугбе
ЦЗ
3
Зоран Бассонг
ЦФ
12
Тани Олувасейи
ЦФ
Остались в запасе
12
Сесар Самудио
ВР
1
JD Gunn
ВР
5
Эдгардо Фаринья
ЦЗ
25
Родерик Миллер
ЦЗ
2
Сесар Блэкмен
ПЗ
9
Эдуардо Герреро
ЦП
Главный тренер
Джесс Марш
Главный тренер
Томас Кристиансен
Статистика матча Канада - Панама
3
4
Всего ударов по воротам
1
1
Удары в створ
1
0
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Угловые удары
1
1
Нарушения
2
2
Офсайды
1
1
Количество передач
68
63
Сейвы
0
1
Точность передач %
76
73
Блокированные удары
0
1
Удары из-за пределов штрафной
1
1
Матчи команд
Канада
Товарищеские матчи. Сборные
США
1 : 0
07.10.2026
Канада
Товарищеские матчи. Сборные
Канада
2 : 0
03.10.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Канада
1 : 0
27.09.2026
Чили
Чемпионат мира, 1/8 финала
Канада
0 : 3
04.07.2026
Марокко
Чемпионат мира, 1/16 финала
ЮАР
0 : 1
28.06.2026
Канада
Панама
Товарищеские матчи. Сборные
Перу
- : -
10.12.2026
Панама
Товарищеские матчи. Сборные
Индия
1 : 1
25.09.2026
Панама
Чемпионат мира, 3 тур
Панама
0 : 2
28.06.2026
Англия
Чемпионат мира, 2 тур
Панама
0 : 1
24.06.2026
Хорватия
Чемпионат мира, 1 тур
Гана
1 : 0
18.06.2026
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Товарищеские матчи. Сборные
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