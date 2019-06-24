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Расписание матчей
Золотой кубок КОНКАКАФ
Канада - Куба
Канада - Куба: обзор матча 24 июня 2019
Канада
24.06.2019, понедельник, 01:00
Золотой кубок КОНКАКАФ, группа A, 3 тур
7 : 0
Завершен
Куба
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Статистика матча Канада - Куба
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0
0
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Канада
Товарищеские матчи. Сборные
США
1 : 0
07.10.2026
Канада
Товарищеские матчи. Сборные
Канада
2 : 0
03.10.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Канада
1 : 0
27.09.2026
Чили
Чемпионат мира, 1/8 финала
Канада
0 : 3
04.07.2026
Марокко
Чемпионат мира, 1/16 финала
ЮАР
0 : 1
28.06.2026
Канада
Куба
Товарищеские матчи. Сборные
Гренада
2 : 0
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