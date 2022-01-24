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Расписание матчей
Кубок Африки
Камерун - Коморские острова
Камерун - Коморские острова: обзор матча 24 января 2022
Камерун
24.01.2022, понедельник, 22:00
Кубок африканских наций, 1/8 финала
2 : 1
Завершен
Коморские острова
29'
К. Токо Экамби
70'
В. Абубакар
81'
Ю. М'Чангама
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Камерун - Коморские острова
87'
Желтая карточка
Ф. Маттоир
Замена
Ж. Онана
️️️️
Ф. Ангисса
84'
82'
Желтая карточка
Ф. Бачиру
81'
ГОЛ! 2:1!
Ю. М'Чангама
Желтая карточка
М. Онгла
80'
Замена
Д. Леа Силики
️️️️
К. Токо Экамби
77'
Замена
С. Баокен
️️️️
В. Абубакар
77'
ГОЛ! 2:0!
В. Абубакар
Пас отдал
М. Онгла
70'
Замена
К. Бассогог
️️️️
М. Нгамале
63'
Замена
К. Н'Жи
️️️️
Э. Чупо-Мотинг
63'
52'
Замена
А. Али Мохамед
️️️️
А. Могни
Желтая карточка
Ф. Ангисса
33'
ГОЛ! 1:0!
К. Токо Экамби
Пас отдал
В. Абубакар
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Камерун
23
Андре Онана
ВР
5
Нуху Толо
ЛЗ
21
Жан-Чарльз Кастеллетто
ЦЗ
5
Майкл Нгаду-Нгаджуй
ЦЗ
18
Мартин Онгла
ЦЗ
19
Коллинс Фай
ПЗ
19
Муми Нгамале
ЛВ
8
Франк Ангисса
ЦП
12
Карл Токо Экамби
ЦФ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
10
Венсан Абубакар
ЦФ
Главный тренер
Антонио да Консейсао
Коморские острова
13
Чакер Алхадур
ВР
4
Йоанн Захари
ЦЗ
22
Саид Бакари
ПЗ
15
Бенжалуд Юссуф
ПЗ
24
Ахмед Могни
ЛВ
13
Раффидин Абдулла
ОП
10
Юссуф М'Чангама
ЦП
4
Наджим Абду
ЦП
19
Мохамед Юсуфф
ЦП
0
Фуад Бачиру
ЦП
21
Эль-Фарду Набуан
ЦФ
Главный тренер
Амир Абду
Камерун
16
Девис Эпасси
ВР
1
Симон Омоссола
ВР
24
Энсо Эбосс
ЛЗ
6
Амбруаз Ойонго
ЛЗ
2
Ароль Мукуди
ЦЗ
14
Самуэль Гуэ
ОП
8
Жан Онана
ОП
27
Джеймс Леа Силики
ЦП
15
Пьер Кунде
ЦП
11
Кристиан Бассогог
ПП
7
Клинтон Н'Жи
ПВ
9
Стефан Баокен
ЦФ
Коморские острова
5
Абдалла Али Мохамед
ЦЗ
28
Кассим Ахамада
ПЗ
6
Ияд Мохамед
ОП
17
Иброгим Юссуф
ЦФ
11
Мусса Джумой
ЦФ
14
Али М'Мади
ЦФ
24
Файз Маттоир
ЦФ
3-2-1-1-3
23
Онана
21
Кастеллетто
5
Нгаду-Нгаджуй
18
Онгла
5
Толо
19
Фай
8
Ангисса
19
Нгамале
10
Абубакар
13
Чупо-Мотинг
12
Экамби
3-1-4-1-1
13
Алхадур
15
Юссуф
4
Захари
22
Бакари
13
Абдулла
4
Абду
19
Юсуфф
0
Бачиру
10
М'Чангама
24
Могни
21
Набуан
13
Чупо-Мотинг
7
Н'Жи
7
Н'Жи
13
Чупо-Мотинг
8
Ангисса
8
Онана
8
Онана
8
Ангисса
12
Экамби
27
Леа Силики
27
Леа Силики
12
Экамби
19
Нгамале
11
Бассогог
11
Бассогог
19
Нгамале
10
Абубакар
9
Баокен
9
Баокен
10
Абубакар
24
Могни
5
Али Мохамед
5
Али Мохамед
24
Могни
Остались в запасе
Камерун
Коморские острова
16
Девис Эпасси
ВР
1
Симон Омоссола
ВР
24
Энсо Эбосс
ЛЗ
6
Амбруаз Ойонго
ЛЗ
2
Ароль Мукуди
ЦЗ
14
Самуэль Гуэ
ОП
15
Пьер Кунде
ЦП
Главный тренер
Антонио да Консейсао
28
Кассим Ахамада
ПЗ
6
Ияд Мохамед
ОП
17
Иброгим Юссуф
ЦФ
11
Мусса Джумой
ЦФ
14
Али М'Мади
ЦФ
24
Файз Маттоир
ЦФ
Главный тренер
Амир Абду
Остались в запасе
16
Девис Эпасси
ВР
1
Симон Омоссола
ВР
24
Энсо Эбосс
ЛЗ
6
Амбруаз Ойонго
ЛЗ
2
Ароль Мукуди
ЦЗ
14
Самуэль Гуэ
ОП
15
Пьер Кунде
ЦП
Остались в запасе
28
Кассим Ахамада
ПЗ
6
Ияд Мохамед
ОП
17
Иброгим Юссуф
ЦФ
11
Мусса Джумой
ЦФ
14
Али М'Мади
ЦФ
24
Файз Маттоир
ЦФ
Главный тренер
Антонио да Консейсао
Главный тренер
Амир Абду
Статистика матча Камерун - Коморские острова
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Камерун
Товарищеские матчи. Сборные
Кот-д'Ивуар
0 : 1
03.10.2026
Камерун
Товарищеские матчи. Сборные
Китай
0 : 2
31.03.2026
Камерун
Кубок африканских наций, 1/4 финала
Камерун
0 : 2
09.01.2026
Марокко
Кубок африканских наций, 1/8 финала
ЮАР
1 : 2
04.01.2026
Камерун
Кубок африканских наций, 3 тур
Мозамбик
1 : 2
31.12.2025
Камерун
Коморские острова
Товарищеские матчи. Сборные
Коморские острова
0 : 1
04.10.2026
Сенегал
Товарищеские матчи. Сборные
Экваториальная Гвинея
0 : 1
09.06.2026
Коморские острова
Товарищеские матчи. Сборные
Экваториальная Гвинея
0 : 0
09.06.2026
Коморские острова
Товарищеские матчи. Сборные
Руанда
0 : 0
06.06.2026
Коморские острова
Товарищеские матчи. Сборные
Казахстан
1 : 0
31.03.2026
Коморские острова
Информация о матче
Главный судья:
Тессема Бамлак
Стадион:
Олембе
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