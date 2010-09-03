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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
КАМАЗ - Кубань (ЛФЛ)
КАМАЗ - Кубань (ЛФЛ): обзор матча 03 сентября 2010
КАМАЗ
03.09.2010, пятница, 16:00
Россия. Первый дивизион, 28 тур
1 : 2
Завершен
Кубань (ЛФЛ)
3'
А. Кобялко
33'
В. Головатенко
35'
А. Будаков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол КАМАЗ - Кубань (ЛФЛ)
Замена
️️️️
С. Давыдов
Желтая карточка
А. Ложкин
Замена
️️️️
А. Тлисов
Замена
️️️️
А. Гудукин
Желтая карточка
А. Гудукин
Замена
️️️️
В. Игнатьев
Замена
️️️️
С. Лебамба
Желтая карточка
В. Рыков
Замена
️️️️
А. Шляпкин
ГОЛ! 1:2!
А. Будаков
Замена
️️️️
М. Жавнерчик
ГОЛ! 1:1!
В. Головатенко
Пас отдал
А. Тлисов
Желтая карточка
Р. Калимуллин
ГОЛ! 1:0!
А. Кобялко
Пас отдал
А. Гудукин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
КАМАЗ
1
Денис Вавилин
ВР
4
Антон Гудукин
ЦЗ
75
Андрей Ложкин
ЦЗ
44
Владимир Рыков
ЦЗ
27
Станислав Лебамба
ПЗ
23
Сергей Бреев
ЦП
33
Александр Кренделев
ЦП
13
Алексей Шляпкин
ЦП
14
Игорь Коронов
ПП
29
Сергей Сердюков
ЦФ
22
Антон Кобялко
ЦФ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Кубань (ЛФЛ)
98
Александр Будаков
ВР
15
Максим Жавнерчик
ЛЗ
5
Виктор Головатенко
ЛЗ
85
Антон Григорьев
ЦЗ
5
Игорь Армаш
ЦЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
9
Николай Жиляев
ЛП
8
Артур Тлисов
ОП
16
Марко Нэ
ЦП
15
Рустем Калимуллин
ЦФ
10
Сергей Давыдов
ЦФ
4-4-2
1
Вавилин
4
Гудукин
75
Ложкин
44
Рыков
27
Лебамба
23
Бреев
33
Кренделев
13
Шляпкин
14
Коронов
22
Кобялко
29
Сердюков
3-3-2-2
98
Будаков
15
Жавнерчик
85
Григорьев
5
Армаш
20
Игнатьев
8
Тлисов
5
Головатенко
16
Нэ
9
Жиляев
10
Давыдов
15
Калимуллин
Остались в запасе
КАМАЗ
Кубань (ЛФЛ)
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Статистика матча КАМАЗ - Кубань (ЛФЛ)
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
КАМАЗ
- : -
21.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Велес
2 : 1
09.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
КАМАЗ
2 : 1
17.10.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
СКА-Хабаровск
3 : 3
10.10.2026
КАМАЗ
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 38 тур
Кубань (ЛФЛ)
3 : 3
12.05.2018
Томь
Россия. ФНЛ, 37 тур
Крылья Советов
1 : 0
06.05.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 36 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
02.05.2018
Нижний Новгород
Россия. ФНЛ, 35 тур
Луч
2 : 2
28.04.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 34 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 3
22.04.2018
Авангард
Информация о матче
Главный судья:
Александр Гвардис
(Калининград)
Стадион:
КАМАЗ
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