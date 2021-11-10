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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Тверь - Кайрат
Тверь - Кайрат: обзор матча 10 ноября 2021
Тверь
10.11.2021, среда, 14:00
Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 21 тур
3 : 0
Завершен
Кайрат
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Тверь - Кайрат
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Тверь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Тверь
1 : 1
25.10.2026
Искра
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Муром
0 : 0
18.10.2026
Тверь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Тверь
2 : 1
11.10.2026
Луки-Энергия
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Звезда
1 : 8
02.10.2026
Тверь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 25 тур
Тверь
2 : 0
27.09.2026
Торпедо Вл
Кайрат
Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 12 тур
Динамо-2
1 : 1
10.06.2022
Кайрат
Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 11 тур
Кайрат
2 : 2
04.06.2022
Шинник
Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 10 тур
Казанка
0 : 2
28.05.2022
Кайрат
Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 9 тур
Кайрат
4 : 2
22.05.2022
Енисей-М
Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 8 тур
Муром
0 : 1
15.05.2022
Кайрат
Информация о матче
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Тверь
Кайрат
75 клубов из России утратили профессиональный статус за 10 лет
12:39
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Еще один клуб Второй лиги может закрыться, если не найдет спонсоров
28 октября
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26 сентября
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9 сентября
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13 августа
75 клубов из России утратили профессиональный статус за 10 лет
12:39
5
Еще один клуб Второй лиги может закрыться, если не найдет спонсоров
28 октября
«Тверь» – «Торпедо Владимир»: кто победит в матче 25 тура Второй лиги Б 2026/2027
26 сентября
Еще два клуба Второй лиги могут прекратить существование
9 сентября
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«Динамо Вологда» – «Тверь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 августа 2026
13 августа
В московском «Кайрате» подтвердили ликвидацию клуба
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Московский «Кайрат» может прекратить существование из-за ареста спонсора
2022.05.20 11:38
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ЦСКА объявил о переходе Жиронкина в «Кайрат» из ПФЛ. Это 5-я аренда для 21-летнего игрока
2022.01.27 20:40
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