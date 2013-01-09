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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Кабо-Верде - Нигерия
Кабо-Верде - Нигерия: обзор матча 09 января 2013
Кабо-Верде
09.01.2013, среда, 23:59
Товарищеские матчи. Сборные
0 : 0
Завершен
Нигерия
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Кабо-Верде - Нигерия
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Кабо-Верде
Чемпионат мира, 1/16 финала
Аргентина
3 : 2
04.07.2026
Кабо-Верде
Чемпионат мира, 3 тур
Кабо-Верде
0 : 0
27.06.2026
Саудовская Аравия
Чемпионат мира, 2 тур
Уругвай
2 : 2
22.06.2026
Кабо-Верде
Чемпионат мира, 1 тур
Испания
0 : 0
15.06.2026
Кабо-Верде
Товарищеские матчи. Сборные
Кабо-Верде
3 : 0
06.06.2026
Бермудские острова
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 3
06.10.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Португалия
2 : 1
10.06.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Польша
2 : 2
03.06.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Ямайка
3 : 0
30.05.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
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2 : 0
26.05.2026
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