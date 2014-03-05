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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Люксембург - Кабо-Верде
Люксембург - Кабо-Верде: обзор матча 05 марта 2014
Люксембург
05.03.2014, среда, 22:30
Товарищеские матчи. Сборные
0 : 0
Завершен
Кабо-Верде
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Люксембург - Кабо-Верде
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Люксембург
Лига наций, 6 тур
Исландия
- : -
16.11.2026
Люксембург
Лига наций, 5 тур
Люксембург
0 : 1
13.11.2026
Эстония
Лига наций, 4 тур
Люксембург
0 : 2
06.10.2026
Болгария
Лига наций, 3 тур
Эстония
1 : 0
03.10.2026
Люксембург
Лига наций, 2 тур
Люксембург
0 : 3
29.09.2026
Исландия
Лига наций, 1 тур
Болгария
1 : 2
26.09.2026
Люксембург
Кабо-Верде
Чемпионат мира, 1/16 финала
Аргентина
3 : 2
04.07.2026
Кабо-Верде
Чемпионат мира, 3 тур
Кабо-Верде
0 : 0
27.06.2026
Саудовская Аравия
Чемпионат мира, 2 тур
Уругвай
2 : 2
22.06.2026
Кабо-Верде
Чемпионат мира, 1 тур
Испания
0 : 0
15.06.2026
Кабо-Верде
Товарищеские матчи. Сборные
Кабо-Верде
3 : 0
06.06.2026
Бермудские острова
Информация о матче
Стадион:
Стад де Люксембург
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