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Расписание матчей
Англия. Кубок
Рексхэм - Йовил
Рексхэм - Йовил: обзор матча 03 декабря 2023
Рексхэм
03.12.2023, воскресенье, 18:45
Англия. Кубок, 1/64 финала
3 : 0
Завершен
Йовил
14'
O. Palmer
45+2'
Э. Кэннон
90+3'
С. Долби
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рексхэм - Йовил
ГОЛ! 3:0!
С. Долби
Пас отдал
Д. МакКлин
90'
+3
Замена
J. Bickerstaff
️️️️
П. Маллин
88'
Замена
J. Davies
️️️️
E. Lee
88'
86'
Замена
J. Owers
️️️️
C. Cooper
86'
Замена
W. Dawes
️️️️
A. Whittle
Замена
L. Young
️️️️
Э. Кэннон
77'
Замена
С. Долби
️️️️
O. Palmer
77'
75'
Замена
S. Cox
️️️️
J. Young
75'
Замена
J. Hyde
️️️️
F. Nouble
ГОЛ! 2:0!
Э. Кэннон
45'
+2
Желтая карточка
E. Lee
43'
31'
Желтая карточка
C. Cooper
Замена
J. Jones
️️️️
A. Hayden
16'
ГОЛ! 1:0!
O. Palmer
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рексхэм
33
Mark Howard
ВР
17
Джейкоб Менди
ЛЗ
6
Thomas O'Connor
ЦП
16
Джеймс МакКлин
ЦП
7
Энди Кэннон
ЦП
12
Джордж Эванс
ЦП
10
Пол Маллин
ЦФ
6
Aaron Hayden
ЦФ
4
Ben Tozer
(К)
ЦФ
18
Elliott Lee
ЦФ
28
Ollie Palmer
ЦФ
Главный тренер
Фил Паркинсон
Йовил
2
Майкл Смит
ВР
24
Morgan Williams
ЦЗ
25
Duncan Idehen
ЦЗ
8
Matt Worthington
(К)
ЦЗ
16
Sonny Blu Lo Everton
ЦП
24
Charlie Cooper
ЦП
3
Alex Whittle
ЦП
11
Jordan Young
ЦФ
1
Joe Day
ЦФ
30
Frank Nouble
ЦФ
Главный тренер
Гэри Джонсон
Рексхэм
17
Bryce Hosannah
ЦЗ
5
William Boyle
ЦЗ
6
Luke Young
ЦП
15
Jordan Davies
ЦП
10
Сэм Долби
ЦФ
31
Luke McNicholas
ЦФ
24
James Jones
ЦФ
11
Jake Bickerstaff
ЦФ
11
Liam McAlinden
ЦФ
Йовил
32
Joshua Staunton
ЦЗ
15
Josh Owers
ЦП
12
Will Dawes
ЦП
10
Jordan Maguire-Drew
ЦФ
39
Рис Мерфи
ЦФ
19
Sonny Cox
ЦФ
9
Jake Hyde
ЦФ
18
Alex Fisher
ЦФ
1-4-5
33
17
Менди
6
7
Кэннон
12
Эванс
16
МакКлин
6
28
18
4
10
Маллин
3-3-3
2
Смит
24
25
8
16
24
3
30
1
11
7
Кэннон
6
6
7
Кэннон
18
15
15
18
28
10
Долби
10
Долби
28
6
24
24
6
10
Маллин
11
11
10
Маллин
24
15
15
24
3
12
12
3
11
19
19
11
30
9
9
30
Остались в запасе
Рексхэм
Йовил
17
Bryce Hosannah
ЦЗ
5
William Boyle
ЦЗ
31
Luke McNicholas
ЦФ
11
Liam McAlinden
ЦФ
Главный тренер
Фил Паркинсон
32
Joshua Staunton
ЦЗ
10
Jordan Maguire-Drew
ЦФ
39
Рис Мерфи
ЦФ
18
Alex Fisher
ЦФ
Главный тренер
Гэри Джонсон
Остались в запасе
17
Bryce Hosannah
ЦЗ
5
William Boyle
ЦЗ
31
Luke McNicholas
ЦФ
11
Liam McAlinden
ЦФ
Остались в запасе
32
Joshua Staunton
ЦЗ
10
Jordan Maguire-Drew
ЦФ
39
Рис Мерфи
ЦФ
18
Alex Fisher
ЦФ
Главный тренер
Фил Паркинсон
Главный тренер
Гэри Джонсон
Статистика матча Рексхэм - Йовил
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Рексхэм
- : -
28.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бристоль Сити
1 : 1
24.11.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Линкольн
0 : 1
21.11.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
30.10.2026
Рексхэм
Йовил
Англия. Национальная лига, 20 тур
Хэрроджейт
- : -
28.11.2026
Йовил
Англия. Национальная лига, 19 тур
Истли
1 : 3
24.11.2026
Йовил
Англия. Национальная лига, 18 тур
Йовил
3 : 2
21.11.2026
Форест Грин
Англия. Национальная лига, 17 тур
Йовил
2 : 2
14.11.2026
Борэм Вуд
Англия. Национальная лига, 16 тур
Галифакс
2 : 0
31.10.2026
Йовил
Англия. Национальная лига, 15 тур
Хорнчерч
1 : 2
27.10.2026
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