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Расписание матчей
Англия. Кубок
Саутгемптон - Йовил
Саутгемптон - Йовил: обзор матча 25 января 2014
Саутгемптон
25.01.2014, суббота, 19:00
Англия. Кубок, 4 раунд
2 : 0
Завершен
Йовил
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Саутгемптон - Йовил
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
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10.10.2026
Йовил
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