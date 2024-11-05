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Расписание матчей
Лига чемпионов АФК
Джохор - Ульсан Хендэ
Джохор - Ульсан Хендэ: обзор матча 05 ноября 2024
Джохор
05.11.2024, вторник, 15:00
Лига чемпионов АФК Элит, группа Восточная конференция, 4 тур
3 : 0
Завершен
Ульсан Хендэ
8'
А. Айман
67'
O. Arribas
88'
B.
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Джохор - Ульсан Хендэ
ГОЛ! 3:0!
B.
Пас отдал
А. Фазаил
88'
Замена
А. Фазаил
️️️️
Н. Инса
87'
82'
Желтая карточка
L. Jong Eun
Замена
H.
️️️️
Х. Муньис
81'
72'
Замена
Г. Арабидзе
️️️️
Ю. Ил-Лок
71'
Замена
M. Kim
️️️️
K. Lee
ГОЛ! 2:0!
O. Arribas
Пас отдал
А. Айман
67'
54'
Желтая карточка
S. Ho Hwang
Замена
B.
️️️️
Х. Обрегон
53'
46'
Замена
L. Jong Eun
️️️️
M. Kim
35'
Замена
S. Ho Hwang
️️️️
К. Юнь-Квон
22'
Замена
C. Lee
️️️️
М. Салес
ГОЛ! 1:0!
А. Айман
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Джохор
58
Андони Субиаурре
ВР
14
Мурило
ЛЗ
13
Jun-Heong Park
ЦЗ
14
Shane Lowry
ЦЗ
23
Эдди Исрафилов
ЦП
8
Икер Ундабаррена
ЦП
30
Начо Инса
(К)
ЦП
10
Хуан Муньис
ЦП
10
Ариф Айман
ПВ
24
O. Arribas
ЦФ
9
Хорхе Обрегон
ЦФ
Главный тренер
Эктор Бидольо
Ульсан Хендэ
21
Чо Хен У
ВР
20
Ким Ки-Хи
ЦЗ
19
Ким Юнь-Квон
ЦЗ
73
Юн Ил-Лок
ЛВ
95
Матеус Салес
ОП
6
Дарьян Боянич
ЦП
24
Kyu-seong Lee
ЦП
10
Min-woo Kim
ЦП
10
Min-kyu Ju
ЦФ
17
Gustav Ludwigson
ЦФ
8
A. Esaka
ЦФ
Главный тренер
Хон Мюн-Бо
Джохор
16
Сийхан Хазми
ВР
22
Ла'Вере Корбин-Онг
ЛЗ
15
Feroz Baharudin
ЦЗ
5
Жорди Амат
ЦЗ
3
Шахрул Саад
ЦЗ
2
Мэттью Дэвис
ПЗ
10
Хесе
ЛВ
4
Афик Фазаил
ОП
21
Nazmi Faiz
ЦП
19
Ромель Моралес
ЦФ
37
Heberty
ЦФ
9
Bergson
ЦФ
Ульсан Хендэ
1
Su-huk Jo
ВР
37
Moon Hyun-Ho
ВР
3
Min-woo Kang
ЦЗ
20
Seok Ho Hwang
ЦЗ
5
Lim Jong Eun
ЦЗ
72
Chung-yong Lee
ЦП
13
Min-jun Kim
ЦП
9
Гиорги Арабидзе
ПВ
3-4-1-2
58
Субиаурре
14
Мурило
14
13
23
Исрафилов
30
Инса
10
Муньис
8
Ундабаррена
10
Айман
9
Обрегон
24
2-1-3-1-3
21
Хен У
20
Ки-Хи
19
Ким Юнь-Квон
95
Салес
6
Боянич
24
10
73
Юн Ил-Лок
8
17
10
30
Инса
4
Фазаил
4
Фазаил
30
Инса
10
Муньис
37
37
10
Муньис
9
Обрегон
9
9
9
Обрегон
19
Ким Юнь-Квон
20
20
19
Ким Юнь-Квон
10
5
5
10
95
Салес
72
72
95
Салес
24
13
13
24
73
Юн Ил-Лок
9
Арабидзе
9
Арабидзе
73
Юн Ил-Лок
Остались в запасе
Джохор
Ульсан Хендэ
16
Сийхан Хазми
ВР
22
Ла'Вере Корбин-Онг
ЛЗ
15
Feroz Baharudin
ЦЗ
5
Жорди Амат
ЦЗ
3
Шахрул Саад
ЦЗ
2
Мэттью Дэвис
ПЗ
21
Nazmi Faiz
ЦП
10
Хесе
ЛВ
19
Ромель Моралес
ЦФ
Главный тренер
Эктор Бидольо
1
Su-huk Jo
ВР
37
Moon Hyun-Ho
ВР
3
Min-woo Kang
ЦЗ
Главный тренер
Хон Мюн-Бо
Остались в запасе
16
Сийхан Хазми
ВР
22
Ла'Вере Корбин-Онг
ЛЗ
15
Feroz Baharudin
ЦЗ
5
Жорди Амат
ЦЗ
3
Шахрул Саад
ЦЗ
2
Мэттью Дэвис
ПЗ
21
Nazmi Faiz
ЦП
10
Хесе
ЛВ
19
Ромель Моралес
ЦФ
Остались в запасе
1
Su-huk Jo
ВР
37
Moon Hyun-Ho
ВР
3
Min-woo Kang
ЦЗ
Главный тренер
Эктор Бидольо
Главный тренер
Хон Мюн-Бо
Статистика матча Джохор - Ульсан Хендэ
2
Всего ударов по воротам
16
6
Удары в створ
8
1
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
6
6
Нарушения
9
14
Офсайды
0
1
Количество передач
402
440
Сейвы
0
5
Точность передач %
83
81
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
10
4
Удары из-за пределов штрафной
6
2
Матчи команд
Джохор
Лига чемпионов АФК Элит, 6 тур
Джохор
- : -
01.12.2026
Тэджон
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Ратчабури
1 : 1
24.11.2026
Джохор
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Чонбук Хендай Моторс
2 : 0
03.11.2026
Джохор
Лига чемпионов АФК Элит, 3 тур
Джохор
3 : 0
27.10.2026
Порт
Лига чемпионов АФК Элит, 2 тур
Пхохан Стилерс
0 : 2
13.10.2026
Джохор
Лига чемпионов АФК Элит, 1 тур
Джохор
1 : 1
15.09.2026
Бурирам Юнайтед
Ульсан Хендэ
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Ульсан Хендэ
1 : 2
29.11.2026
Чонбук Хендай Моторс
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Ульсан Хендэ
1 : 2
29.11.2026
Чонбук Хендай Моторс
Южная Корея. Кей-лига, 36 тур
Инчхон Юнайтед
2 : 1
21.11.2026
Ульсан Хендэ
Южная Корея. Кей-лига, 35 тур
Сеул
1 : 2
08.11.2026
Ульсан Хендэ
Южная Корея. Кей-лига, 34 тур
Ульсан Хендэ
2 : 1
01.11.2026
Канвон
Южная Корея. Кей-лига, 33 тур
Ульсан Хендэ
2 : 2
24.10.2026
Пхохан Стилерс
Информация о матче
Главный судья:
Адам Махадме
Стадион:
Султан Ибрагим
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