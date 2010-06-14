Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат мира по футболу 2026
Япония - Камерун
Япония - Камерун: обзор матча 14 июня 2010
Япония
14.06.2010, понедельник, 18:00
Чемпионат мира, группа E, 1 тур
1 : 0
Завершен
Камерун
39'
К. Хонда
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Япония - Камерун
Желтая карточка
Ю. Абе
+2
Замена
Ю. Инамото
️️️️
М. Хасебе
Замена
К. Яно
️️️️
Й. Окубо
Замена
М. Идриссу
️️️️
Э. Чупо-Мотинг
Замена
Н. Жереми
️️️️
Ж. Макун
Желтая карточка
Н. Н'Кулу
Замена
С. Оказаки
️️️️
Д. Мацуи
Замена
А. Эмана
️️️️
Ж. Матип
ГОЛ! 1:0!
К. Хонда
Пас отдал
Д. Мацуи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Япония
1
Эиджи Кавашима
ВР
3
Юичи Комано
ЛЗ
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
17
Макото Хасебе
(К)
ЦЗ
22
Юджи Наказава
ЦЗ
4
Тулио
ЦЗ
7
Ясухито Эндо
ЛП
2
Юки Абе
ОП
4
Кейсуке Хонда
ЦП
8
Дайсуке Мацуи
ПП
0
Йошито Окубо
ЦФ
Главный тренер
Такеши Окада
Камерун
16
Хамиду Сулейману
ВР
2
Бенуа Ассу-Экотто
ЛЗ
3
Николя Н'Кулу
ЦЗ
5
Себастьен Бассонг
ЦЗ
17
Стефан Мбиа
ПЗ
11
Жан Макун
ОП
21
Жоэль Матип
ЦП
18
Эйонг Эно
ЦП
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
15
Пьер Вебо
ЦФ
9
Самуэль Это'О
(К)
РФ
Главный тренер
Поль Ле Гуэн
Япония
23
Йошикацу Кавагучи
ВР
1
Сейго Наразаки
ВР
13
Даики Ивамаса
ЦЗ
15
Ясуюки Конно
ЦЗ
2
Ацуто Учида
ПЗ
20
Юниси Инамото
ЦП
14
Кенго Накамура
ЦП
10
Шунсуке Накамура
АП
11
Кейджи Тамада
ЦФ
12
Кишо Яно
ЦФ
19
Такаюки Моримото
ЦФ
18
Синджи Оказаки
ЦФ
Камерун
1
Гай Нди-Ассембе
ВР
1
Идрисс Камени
ВР
21
Орельен Шеджу
ЦЗ
12
Гаэтан Бонг
ЦЗ
4
Ригоберт Сонг
ЦЗ
8
Нджитап Жереми
ПЗ
7
Ландри Н'Гуэмо
ЦП
14
Жорж Манджек
ЦП
6
Александр Сонг
ЦП
10
Ашилль Эмана
АП
17
Мохамаду Идриссу
ЦФ
10
Венсан Абубакар
ЦФ
3-3-3-1
1
Кавашима
17
Хасебе
22
Наказава
4
Тулио
5
Нагатомо
2
Абе
3
Комано
7
Эндо
4
Хонда
8
Мацуи
0
Окубо
4-1-2-3
16
Сулейману
17
Мбиа
3
Н'Кулу
5
Бассонг
2
Ассу-Экотто
11
Макун
21
Матип
18
Эно
9
Это'О
15
Вебо
13
Чупо-Мотинг
17
Хасебе
20
Инамото
20
Инамото
17
Хасебе
0
Окубо
12
Яно
12
Яно
0
Окубо
8
Мацуи
18
Оказаки
18
Оказаки
8
Мацуи
11
Макун
8
Жереми
8
Жереми
11
Макун
21
Матип
10
Эмана
10
Эмана
21
Матип
13
Чупо-Мотинг
17
Идриссу
17
Идриссу
13
Чупо-Мотинг
Остались в запасе
Япония
Камерун
23
Йошикацу Кавагучи
ВР
1
Сейго Наразаки
ВР
13
Даики Ивамаса
ЦЗ
14
Кенго Накамура
ЦП
11
Кейджи Тамада
ЦФ
15
Ясуюки Конно
ЦЗ
2
Ацуто Учида
ПЗ
10
Шунсуке Накамура
АП
19
Такаюки Моримото
ЦФ
Главный тренер
Такеши Окада
1
Гай Нди-Ассембе
ВР
1
Идрисс Камени
ВР
21
Орельен Шеджу
ЦЗ
12
Гаэтан Бонг
ЦЗ
4
Ригоберт Сонг
ЦЗ
7
Ландри Н'Гуэмо
ЦП
14
Жорж Манджек
ЦП
6
Александр Сонг
ЦП
10
Венсан Абубакар
ЦФ
Главный тренер
Поль Ле Гуэн
Остались в запасе
23
Йошикацу Кавагучи
ВР
1
Сейго Наразаки
ВР
13
Даики Ивамаса
ЦЗ
14
Кенго Накамура
ЦП
11
Кейджи Тамада
ЦФ
15
Ясуюки Конно
ЦЗ
2
Ацуто Учида
ПЗ
10
Шунсуке Накамура
АП
19
Такаюки Моримото
ЦФ
Остались в запасе
1
Гай Нди-Ассембе
ВР
1
Идрисс Камени
ВР
21
Орельен Шеджу
ЦЗ
12
Гаэтан Бонг
ЦЗ
4
Ригоберт Сонг
ЦЗ
7
Ландри Н'Гуэмо
ЦП
14
Жорж Манджек
ЦП
6
Александр Сонг
ЦП
10
Венсан Абубакар
ЦФ
Главный тренер
Такеши Окада
Главный тренер
Поль Ле Гуэн
Статистика матча Япония - Камерун
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Япония
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
- : -
14.11.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
2 : 1
28.09.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
3 : 1
24.09.2026
Уругвай
Чемпионат мира, 1/16 финала
Бразилия
2 : 1
29.06.2026
Япония
Чемпионат мира, 3 тур
Япония
1 : 1
26.06.2026
Швеция
Чемпионат мира, 2 тур
Тунис
0 : 4
21.06.2026
Япония
Камерун
Товарищеские матчи. Сборные
Кот-д'Ивуар
0 : 1
03.10.2026
Камерун
Товарищеские матчи. Сборные
Китай
0 : 2
31.03.2026
Камерун
Кубок африканских наций, 1/4 финала
Камерун
0 : 2
09.01.2026
Марокко
Кубок африканских наций, 1/8 финала
ЮАР
1 : 2
04.01.2026
Камерун
Кубок африканских наций, 3 тур
Мозамбик
1 : 2
31.12.2025
Камерун
Информация о матче
Главный судья:
Олегариу Бенкеренса
(Лейрия)
Помощники судьи:
Жозе Мануэл Силва Кардинал
Бертину Миранда (оба - Португалия)
Стадион:
Фри Стейт
Где смотреть матч:
"Россия 2" 17:25 (прямая)
Новости команд
Все
Япония
Камерун
Сборная России забила 9 голов Камеруну на ЧМ U15
29 октября
4
Кот-д'Ивуар – Камерун: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 октября 2026
3 октября
Кот-д`Ивуар – Камерун: кто победит в товарищеском матче 2026 года
2 октября
Япония – Венесуэла: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 сентября 2026
28 сентября
Япония – Венесуэла: кто победит в товарищеском матче 2026 года
27 сентября
Япония – Венесуэла: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 сентября 2026
28 сентября
Япония – Венесуэла: кто победит в товарищеском матче 2026 года
27 сентября
Япония – Уругвай: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 сентября 2026
24 сентября
Япония – Уругвай: кто победит в товарищеском матче 24 сентября 2026
23 сентября
В рейтинге ФИФА сменился лидер после ЧМ-2026
20 июля
5
Сборная России забила 9 голов Камеруну на ЧМ U15
29 октября
4
Кот-д'Ивуар – Камерун: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 октября 2026
3 октября
Кот-д`Ивуар – Камерун: кто победит в товарищеском матче 2026 года
2 октября
Это’О ответил на обвинения, что присвоил себе деньги за матч с Россией
11 сентября
1
Спартаковец Ву сообщил, что ему грустно смотреть ЧМ-2026
12 июля
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+