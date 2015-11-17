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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Азия
Камбоджа - Япония
Камбоджа - Япония: обзор матча 17 ноября 2015
Камбоджа
17.11.2015, вторник, 15:14
Отборочные матчи к ЧМ. Азия, группа E, 8 тур
0 : 2
Завершен
Япония
Матч
Статистика
Личные встречи
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Статистика матча Камбоджа - Япония
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0
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0
0
Матчи команд
Камбоджа
Товарищеские матчи. Сборные
Камбоджа
2 : 0
09.06.2026
Гонконг
Товарищеские матчи. Сборные
Камбоджа
4 : 0
04.06.2026
Бутан
Товарищеские матчи. Сборные
Гонконг
1 : 1
13.11.2025
Камбоджа
Товарищеские матчи. Сборные
Камбоджа
1 : 2
05.06.2025
Таджикистан
Товарищеские матчи. Сборные
Камбоджа
1 : 2
25.03.2025
Аруба
Япония
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
0 : 1
17.11.2026
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
3 : 2
14.11.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
2 : 1
28.09.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
3 : 1
24.09.2026
Уругвай
Чемпионат мира, 1/16 финала
Бразилия
2 : 1
29.06.2026
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