Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат мира по футболу 2026
Италия - Парагвай
Италия - Парагвай: обзор матча 14 июня 2010
Италия
14.06.2010, понедельник, 22:30
Чемпионат мира, группа F, 1 тур
1 : 1
Завершен
Парагвай
64'
Д. Де Росси
39'
А. Алькарас
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Италия - Парагвай
Замена
О. Кардосо
️️️️
Л. Барриос
Замена
А. Ди Натале
️️️️
А. Джилардино
Желтая карточка
М. Каморанези
Замена
Р. Санта Крус
️️️️
Н. Вальдес
ГОЛ! 1:1!
Д. Де Росси
Пас отдал
С. Пепе
Замена
Х. Сантана
️️️️
А. Торрес
Замена
М. Каморанези
️️️️
К. Маркизио
Замена
Ф. Маркетти
️️️️
Д. Буффон
ГОЛ! 0:1!
А. Алькарас
Пас отдал
А. Торрес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Италия
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
4
Доменико Кришито
ЦЗ
3
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
0
Фабио Каннаваро
(К)
ЦЗ
19
Джанлука Дзамбротта
ПЗ
9
Винченцо Яквинта
ЛВ
16
Даниэле Де Росси
ЦП
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
8
Клаудио Маркизио
АП
7
Симоне Пепе
ПВ
11
Альберто Джилардино
ЦФ
Главный тренер
Марчелло Липпи
Парагвай
1
Хусто Вильяр
(К)
ВР
3
Клаудио Морель
ЛЗ
14
Пауло Да Силва
ЦЗ
5
Антолин Алькарас
ЦЗ
6
Карлос Бонет
ПЗ
17
Аурелиано Торрес
ЛП
15
Виктор Касерес
ЦП
16
Кристиан Риверос
ЦП
13
Энрике Вера
ПП
18
Нельсон Вальдес
ЦФ
8
Лукас Барриос
ЦФ
Главный тренер
Херардо Мартино
Италия
14
Морган Де Санктис
ВР
13
Федерико Маркетти
ВР
13
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
8
Дженнаро Гаттузо
ЦП
21
Андреа Пирло
ЦП
17
Анджело Паломбо
ЦП
0
Кристиан Маджо
ПП
16
Мауро Каморанези
ПП
7
Джампаоло Паццини
ЦФ
0
Фабио Квальярелла
ЦФ
11
Антонио Ди Натале
ЦФ
Парагвай
22
Альдо Бобадилья
ВР
22
Диего Баррето
ВР
5
Хулио Касерес
ЦЗ
4
Денис Каниса
ПЗ
2
Дарио Верон
ПЗ
11
Эдгар Бенитес
ЛП
21
Нестор Ортигоса
ОП
8
Эдгар Баррето
ЦП
11
Хонатан Сантана
ПП
23
Родолфу Гамарра
ЦФ
7
Оскар Кардосо
ЦФ
9
Роке Санта Крус
ЦФ
4-2-3-1
1
Буффон
4
Кришито
3
Кьеллини
0
Каннаваро
19
Дзамбротта
16
Де Росси
18
Монтоливо
9
Яквинта
8
Маркизио
7
Пепе
11
Джилардино
4-4-2
1
Вильяр
6
Бонет
14
Да Силва
5
Алькарас
3
Морель
13
Вера
15
Касерес
16
Риверос
17
Торрес
8
Барриос
18
Вальдес
1
Буффон
13
Маркетти
13
Маркетти
1
Буффон
8
Маркизио
16
Каморанези
16
Каморанези
8
Маркизио
11
Джилардино
11
Ди Натале
11
Ди Натале
11
Джилардино
17
Торрес
11
Сантана
11
Сантана
17
Торрес
8
Барриос
7
Кардосо
7
Кардосо
8
Барриос
18
Вальдес
9
Санта Крус
9
Санта Крус
18
Вальдес
Остались в запасе
Италия
Парагвай
14
Морган Де Санктис
ВР
13
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
8
Дженнаро Гаттузо
ЦП
21
Андреа Пирло
ЦП
17
Анджело Паломбо
ЦП
0
Кристиан Маджо
ПП
7
Джампаоло Паццини
ЦФ
0
Фабио Квальярелла
ЦФ
Главный тренер
Марчелло Липпи
22
Альдо Бобадилья
ВР
22
Диего Баррето
ВР
23
Родолфу Гамарра
ЦФ
5
Хулио Касерес
ЦЗ
4
Денис Каниса
ПЗ
2
Дарио Верон
ПЗ
11
Эдгар Бенитес
ЛП
21
Нестор Ортигоса
ОП
8
Эдгар Баррето
ЦП
Главный тренер
Херардо Мартино
Остались в запасе
14
Морган Де Санктис
ВР
13
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
8
Дженнаро Гаттузо
ЦП
21
Андреа Пирло
ЦП
17
Анджело Паломбо
ЦП
0
Кристиан Маджо
ПП
7
Джампаоло Паццини
ЦФ
0
Фабио Квальярелла
ЦФ
Остались в запасе
22
Альдо Бобадилья
ВР
22
Диего Баррето
ВР
23
Родолфу Гамарра
ЦФ
5
Хулио Касерес
ЦЗ
4
Денис Каниса
ПЗ
2
Дарио Верон
ПЗ
11
Эдгар Бенитес
ЛП
21
Нестор Ортигоса
ОП
8
Эдгар Баррето
ЦП
Главный тренер
Марчелло Липпи
Главный тренер
Херардо Мартино
Статистика матча Италия - Парагвай
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Италия
Лига наций, 5 тур
Италия
- : -
12.11.2026
Франция
Лига наций, 4 тур
Италия
3 : 1
05.10.2026
Турция
Лига наций, 3 тур
Франция
1 : 1
02.10.2026
Италия
Лига наций, 2 тур
Турция
1 : 4
28.09.2026
Италия
Лига наций, 1 тур
Италия
0 : 2
25.09.2026
Бельгия
Товарищеские матчи. Сборные
Греция
0 : 1
07.06.2026
Италия
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Сингапур
- : -
13.11.2026
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
0 : 1
03.10.2026
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Боливия
0 : 2
27.09.2026
Парагвай
Чемпионат мира, 1/8 финала
Парагвай
0 : 1
05.07.2026
Франция
Чемпионат мира, 1/16 финала
Германия
1 : 1
29.06.2026
Парагвай
Чемпионат мира, 3 тур
Парагвай
0 : 0
26.06.2026
Австралия
Информация о матче
Помощники судьи:
Эктор Вергара
Сесар Торрентера (оба - Мексика)
Стадион:
Кейптаун Стэдиум
Где смотреть матч:
"Первый" 22:30 (прямая)
Новости команд
Все
Италия
Парагвай
5-й и 6-й туры Лиги наций 2026/27: расписание матчей, время начала и где смотреть
10:06
Лига наций: шансы Италии и Франции на победу в матче 5 тура
09:11
Россия может сыграть с участником 1/8 финала ЧМ-2026
28 октября
1
Чемпион Европы близок к 2-летней дисквалификации
24 октября
Топ-20 претендентов на золото Евро-2028 по версии Goal
8 октября
6
5-й и 6-й туры Лиги наций 2026/27: расписание матчей, время начала и где смотреть
10:06
Лига наций: шансы Италии и Франции на победу в матче 5 тура
09:11
Чемпион Европы близок к 2-летней дисквалификации
24 октября
Топ-20 претендентов на золото Евро-2028 по версии Goal
8 октября
6
Лига наций. Франция разгромила Бельгию, Италия победила Турцию, ничья Грузии, поражение Украины и другие результаты
5 октября
3
Россия может сыграть с участником 1/8 финала ЧМ-2026
28 октября
1
Колумбия – Парагвай: кто победит в товарищеском матче 2026 года
2 октября
Трансляция финала ЧМ-2026
19 июля
94
Карпукас – об участнике ЧМ-2026: «В шоке от того, насколько низко можно упасть»
12 июля
2
«Вообще беспредел»: спартаковец Дмитриев – о судействе в матче ЧМ-2026
11 июля
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+