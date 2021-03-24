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Расписание матчей
Молодежный чемпионат Европы
Словения (мол) - Испания (мол)
Словения (мол) - Испания (мол): обзор матча 24 марта 2021
Словения (мол)
24.03.2021, среда, 20:00
Молодежный чемпионат Европы, группа B, 1 тур
0 : 3
Завершен
Испания (мол)
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Статистика матча Словения (мол) - Испания (мол)
Красные карточки
0
0
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0
0
Матчи команд
Словения (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 3 тур
Словения (мол)
0 : 2
18.06.2025
Чехия (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 2 тур
Англия (мол)
0 : 0
15.06.2025
Словения (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 1 тур
Германия (мол)
3 : 0
12.06.2025
Словения (мол)
Товарищеские матчи. Сборные
Словакия (мол)
2 : 2
03.06.2025
Словения (мол)
Товарищеские матчи. Сборные
Финляндия (мол)
1 : 0
25.03.2025
Словения (мол)
Испания (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 1/4 финала
Испания (мол)
1 : 3
21.06.2025
Англия (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 3 тур
Испания (мол)
1 : 1
17.06.2025
Италия (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 2 тур
Испания (мол)
2 : 1
14.06.2025
Румыния (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 1 тур
Словакия (мол)
2 : 3
11.06.2025
Испания (мол)
Товарищеские матчи. Сборные
Испания (мол)
0 : 1
06.06.2025
Украина (мол)
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У Рауля появился новый вариант продолжения тренерской карьеры
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2025.06.23 09:48
Результаты жеребьевки отбора на молодежный Евро, который совместно примут Албания и Сербия
2025.02.06 14:33
Испания выиграла Олимпиаду, победив в финале Францию – 5:3
2024.08.09 21:46
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