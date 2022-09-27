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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Иран - Сенегал
Иран - Сенегал: обзор матча 27 сентября 2022
Иран
27.09.2022, вторник, 17:30
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 1
Завершен
Сенегал
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Статистика матча Иран - Сенегал
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Иран
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Иран
- : -
23.12.2027
Китай
Товарищеские матчи. Сборные
Ирак
1 : 1
17.11.2026
Иран
Товарищеские матчи. Сборные
Палестина
0 : 2
14.11.2026
Иран
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
2 : 0
29.09.2026
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Товарищеские матчи. Сборные
Узбекистан
3 : 1
24.09.2026
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Чемпионат мира, 3 тур
Египет
1 : 1
27.06.2026
Иран
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Товарищеские матчи. Сборные
Коморские острова
0 : 1
04.10.2026
Сенегал
Чемпионат мира, 1/16 финала
Бельгия
3 : 2
01.07.2026
Сенегал
Чемпионат мира, 3 тур
Сенегал
5 : 0
26.06.2026
Ирак
Чемпионат мира, 2 тур
Норвегия
3 : 2
23.06.2026
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Чемпионат мира, 1 тур
Франция
3 : 1
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