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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Норвегия - Иордания
Норвегия - Иордания: обзор матча 07 сентября 2023
Норвегия
07.09.2023, четверг, 20:00
Товарищеские матчи. Сборные
6 : 0
Завершен
Иордания
11'
А. Нуса
23'
К. Айер
31'
Й. Ларсен
41'
Ф. Бьоркан
80'
Б. Финне
90+1'
У. Ветлесен
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Норвегия - Иордания
ГОЛ! 6:0!
У. Ветлесен
90'
+1
ГОЛ! 5:0!
Б. Финне
80'
Замена
О. Сахрауи
️️️️
С. Берге
73'
Замена
Б. Финне
️️️️
А. Нуса
73'
Замена
М. Сольбаккен
️️️️
О. Сольбаккен
61'
Замена
У. Ветлесен
️️️️
М. Эдегор
61'
Замена
Э. Селвик
️️️️
Э. Нюланд
46'
Замена
С. Страндберг
️️️️
М. Хольмгрен-Педерсен
46'
ГОЛ! 4:0!
Ф. Бьоркан
Пас отдал
Й. Ларсен
41'
ГОЛ! 3:0!
Й. Ларсен
Пас отдал
А. Нуса
31'
ГОЛ! 2:0!
К. Айер
Пас отдал
Ф. Эушнес
23'
ГОЛ! 1:0!
А. Нуса
Пас отдал
Й. Ларсен
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Норвегия
1
Эрьян Нюланд
ВР
15
Фредрик-Андре Бьоркан
ЛЗ
3
Кристоффер Айер
ЦЗ
4
Лео Эстигард
ЦЗ
16
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
20
Антонио Нуса
ЛВ
7
Фредрик Эушнес
ОП
8
Сандер Берге
ОП
10
Мартин Эдегор
АП
0
Ола Сольбаккен
ПВ
11
Йорген-Странд Ларсен
ЦФ
Главный тренер
Стале Солбаккен
Иордания
1
Язид Абулайла
ВР
23
Эхсан Хаддад
ЦЗ
5
Язан Аль-Араб
ЦЗ
3
Абдалла Насиб
ЦЗ
2
Мохаммад Абу Хашиш
ЦЗ
8
Нур Аль-Равабде
ЦП
21
Низар Аль-Рашдан
ЦП
15
Ибрахим Сааде
ЦП
13
Махмуд Аль-Марди
ЦП
10
Муса Аль-Тамари
ПВ
Главный тренер
Рэй Уилкинс
Норвегия
12
Матиас Дюнгеланд
ВР
13
Эгиль Селвик
ВР
17
Биргер Мелинг
ЛЗ
4
Стефан Страндберг
ЦЗ
15
Йеспер Даланд
ЦЗ
14
Юлиан Рюэрсон
ПЗ
26
Осаме Сахрауи
ЛВ
6
Патрик Берг
ОП
15
Уго Ветлесен
ЦП
0
Маркус Сольбаккен
ЦП
0
Эмиль Брейвик
ЦП
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
0
Бор Финне
ЦФ
Иордания
12
Mohammad Al-Emwasi
ВР
0
Mohannad Al Souliman
ЦЗ
6
Юсеф Абу Аль-Жазар
ЦЗ
16
Ферас Шелбай
ЦЗ
25
Mahmoud Shawkat
ЦП
28
Анас Аль-Авадат
ЦП
18
Салех Ратиб
ЦП
14
Раджаеи Айед
ЦП
9
Али Ольван
ЦФ
4-2-3-1
1
Нюланд
15
Бьоркан
3
Айер
4
Эстигард
16
Хольмгрен-Педерсен
7
Эушнес
8
Берге
20
Нуса
10
Эдегор
0
Сольбаккен
11
Ларсен
4-4-1
1
Абулайла
5
Аль-Араб
3
Насиб
2
Абу Хашиш
23
Хаддад
21
Аль-Рашдан
15
Сааде
13
Аль-Марди
8
Аль-Равабде
10
Аль-Тамари
1
Нюланд
13
Селвик
13
Селвик
1
Нюланд
16
Хольмгрен-Педерсен
4
Страндберг
4
Страндберг
16
Хольмгрен-Педерсен
10
Эдегор
15
Ветлесен
15
Ветлесен
10
Эдегор
0
Сольбаккен
0
Сольбаккен
0
Сольбаккен
0
Сольбаккен
8
Берге
26
Сахрауи
26
Сахрауи
8
Берге
20
Нуса
0
Финне
0
Финне
20
Нуса
Аль-Наймат
18
Ратиб
18
Ратиб
Аль-Наймат
Остались в запасе
Норвегия
Иордания
12
Матиас Дюнгеланд
ВР
17
Биргер Мелинг
ЛЗ
15
Йеспер Даланд
ЦЗ
14
Юлиан Рюэрсон
ПЗ
6
Патрик Берг
ОП
0
Эмиль Брейвик
ЦП
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
Главный тренер
Стале Солбаккен
12
Mohammad Al-Emwasi
ВР
0
Mohannad Al Souliman
ЦЗ
6
Юсеф Абу Аль-Жазар
ЦЗ
16
Ферас Шелбай
ЦЗ
25
Mahmoud Shawkat
ЦП
28
Анас Аль-Авадат
ЦП
14
Раджаеи Айед
ЦП
9
Али Ольван
ЦФ
Главный тренер
Рэй Уилкинс
Остались в запасе
12
Матиас Дюнгеланд
ВР
17
Биргер Мелинг
ЛЗ
15
Йеспер Даланд
ЦЗ
14
Юлиан Рюэрсон
ПЗ
6
Патрик Берг
ОП
0
Эмиль Брейвик
ЦП
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
Остались в запасе
12
Mohammad Al-Emwasi
ВР
0
Mohannad Al Souliman
ЦЗ
6
Юсеф Абу Аль-Жазар
ЦЗ
16
Ферас Шелбай
ЦЗ
25
Mahmoud Shawkat
ЦП
28
Анас Аль-Авадат
ЦП
14
Раджаеи Айед
ЦП
9
Али Ольван
ЦФ
Главный тренер
Стале Солбаккен
Главный тренер
Рэй Уилкинс
Статистика матча Норвегия - Иордания
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Норвегия
Лига наций, 1/4 финала
Норвегия
- : -
27.03.2027
Англия
Лига наций, 6 тур
Дания
2 : 3
17.11.2026
Норвегия
Лига наций, 5 тур
Норвегия
3 : 1
14.11.2026
Уэльс
Лига наций, 4 тур
Португалия
2 : 1
04.10.2026
Норвегия
Лига наций, 3 тур
Уэльс
2 : 1
01.10.2026
Норвегия
Лига наций, 2 тур
Норвегия
1 : 2
27.09.2026
Португалия
Иордания
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Узбекистан
- : -
23.12.2027
Иордания
Товарищеские матчи. Сборные
Иордания
2 : 0
17.11.2026
Австралия
Товарищеские матчи. Сборные
Иордания
0 : 0
13.11.2026
Индонезия
Товарищеские матчи. Сборные
Иордания
0 : 0
06.10.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Иордания
1 : 1
27.09.2026
Сирия
Чемпионат мира, 3 тур
Иордания
1 : 3
28.06.2026
Аргентина
Информация о матче
Стадион:
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