Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Росс Каунти - Инвернесс
Росс Каунти - Инвернесс: обзор матча 28 апреля 2017
Росс Каунти
28.04.2017, пятница, 21:45
Шотландия. Плей-офф, группа B, 1 тур
4 : 0
Завершен
Инвернесс
21'
Л. Бойс
34'
Л. Бойс
49'
Л. Бойс (П)
60'
Л. Бойс (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Росс Каунти - Инвернесс
64'
Замена
Р. Дрепер
️️️️
И. Вигурс
ГОЛ с пенальти! 4:0!
Л. Бойс
60'
54'
Замена
Х. Аниер
️️️️
Д. Равен
Желтая карточка
Т. Чоу
53'
ГОЛ с пенальти! 3:0!
Л. Бойс
49'
49'
Желтая карточка
И. Вигурс
ГОЛ! 2:0!
Л. Бойс
34'
ГОЛ! 1:0!
Л. Бойс
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Росс Каунти
1
Скотт Фокс
ВР
22
Маркус Фрэйзер
ПЗ
26
Мартин Вудс
ЦП
18
Тим Чоу
АП
7
Майкл Гардин
ПП
11
Крейг Кюрран
ЦФ
27
Лиам Бойс
ЦФ
Главный тренер
Малки Маккей
Инвернесс
1
Райан Эссон
ВР
2
Дэвид Равен
ЦЗ
27
Иайн Вигурс
ЛП
16
Грег Тэнси
ПП
18
Алекс Фишер
ЦФ
Главный тренер
Джон Хьюз
Росс Каунти
1
Аарон МакКари
ВР
17
Джонатан Фрэнкс
ПП
Инвернесс
8
Росс Дрепер
ЦП
9
Хенри Аниер
ЦФ
1-2-1-2
1
Фокс
22
Фрэйзер
26
Вудс
7
Гардин
18
Чоу
27
Бойс
11
Кюрран
1-2-1
1
Эссон
2
Равен
16
Тэнси
27
Вигурс
18
Фишер
27
Вигурс
8
Дрепер
8
Дрепер
27
Вигурс
2
Равен
9
Аниер
9
Аниер
2
Равен
Остались в запасе
Росс Каунти
Инвернесс
1
Аарон МакКари
ВР
17
Джонатан Фрэнкс
ПП
Главный тренер
Малки Маккей
Главный тренер
Джон Хьюз
Остались в запасе
1
Аарон МакКари
ВР
17
Джонатан Фрэнкс
ПП
Остались в запасе
Главный тренер
Малки Маккей
Главный тренер
Джон Хьюз
Статистика матча Росс Каунти - Инвернесс
2
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 36 тур
Рэйт Роверс
3 : 2
01.05.2026
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 35 тур
Росс Каунти
4 : 0
25.04.2026
Гринок Мортон
Шотландия. Чемпионшип, 34 тур
Росс Каунти
2 : 1
18.04.2026
Эйр Юнайтед
Шотландия. Чемпионшип, 33 тур
Куинз Парк
1 : 0
10.04.2026
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 32 тур
Росс Каунти
0 : 4
04.04.2026
Эйрдрионианс
Инвернесс
Шотландия. Чемпионшип, 16 тур
Инвернесс
- : -
20.11.2026
Эйр Юнайтед
Шотландия. Чемпионшип, 15 тур
Партик Тисл
3 : 2
14.11.2026
Инвернесс
Шотландия. Чемпионшип, 14 тур
Инвернесс
1 : 1
07.11.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 13 тур
Данфермлайн
5 : 1
31.10.2026
Инвернесс
Шотландия. Чемпионшип, 12 тур
Рэйт Роверс
0 : 2
24.10.2026
Инвернесс
Шотландия. Чемпионшип, 11 тур
Инвернесс
2 : 0
17.10.2026
Арброт
Информация о матче
Стадион:
Глобал Энерджи Стэдиум
Новости команд
Все
Росс Каунти
Инвернесс
«Спорт-Экспресс»: Дзюба завтра присоединится к сборной России, приезд Ахметова практически исключен
2018.11.11 22:51
7
Черчесов: «Сравнения с Гагариным? Да, меня практически отправили в космос»
2018.07.15 06:08
7
Дзюба вышел на второе место на ЧМ-2018 по системе «гол+пас»
2018.07.07 22:14
5
Официальный аккаунт шотландского клуба лайкнул видео Pornhub
2017.07.28 22:43
8
Племянник Зеедорфа перешел клуб шотландского Чемпионшипа
2017.07.06 07:05
1
«Спорт-Экспресс»: Дзюба завтра присоединится к сборной России, приезд Ахметова практически исключен
2018.11.11 22:51
7
Черчесов: «Сравнения с Гагариным? Да, меня практически отправили в космос»
2018.07.15 06:08
7
Дзюба вышел на второе место на ЧМ-2018 по системе «гол+пас»
2018.07.07 22:14
5
Реднапп: «У Слуцкого просто не было хороших игроков на Евро-2016»
2016.09.27 11:13
16
Первый тренер Жиркова: «У Юры великолепное чувство мяча и светлая голова»
2016.09.27 10:37
1
Официальный аккаунт шотландского клуба лайкнул видео Pornhub
2017.07.28 22:43
8
Племянник Зеедорфа перешел клуб шотландского Чемпионшипа
2017.07.06 07:05
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+