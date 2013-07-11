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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Интер - Викингур
Интер - Викингур: обзор матча 11 июля 2013
Интер
11.07.2013, четверг, 20:00
Лига Европы, 1 раунд
0 : 1
Первый матч – 1 : 1
Завершен
Викингур
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Статистика матча Интер - Викингур
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Интер
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