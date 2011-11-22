Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Трабзонспор - Интер
Трабзонспор - Интер: обзор матча 22 ноября 2011
Трабзонспор
22.11.2011, вторник, 23:45
Лига Чемпионов, группа B, 5 тур
1 : 1
Завершен
Интер
22'
Х. Алтынтоп
20'
Р. Альварес
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Трабзонспор - Интер
Замена
Д. Фараони
️️️️
Р. Альварес
Замена
Д. Паццини
️️️️
Д. Милито
Замена
П. Энрике
️️️️
Аланзиньо
Желтая карточка
Р. Альварес
Замена
Ф. Коутиньо
️️️️
М. Сарате
Замена
А. Миржеевски
️️️️
С. Балчи
Желтая карточка
С. Балчи
Желтая карточка
А. Гловацки
ГОЛ! 1:1!
Х. Алтынтоп
20'
ГОЛ! 0:1!
Р. Альварес
Пас отдал
Д. Милито
12'
Желтая карточка
К. Киву
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Трабзонспор
29
Толга Зенгин
(К)
ВР
16
Марек Чех
ЛЗ
6
Аркадиуш Гловацки
ЦЗ
23
Гирай Качар
ЦЗ
33
Ондржей Челустка
ПЗ
0
Густаво Колман
ЛП
25
Аланзиньо
ЛВ
16
Дидье Зокора
ЦП
30
Серкан Балчи
ПП
7
Халил Алтынтоп
ПВ
17
Бурак Йылмаз
ЦФ
Главный тренер
Шенол Гюнеш
Интер
20
Жулио Сезар
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
26
Кристиан Киву
ЛЗ
2
Лусио
ЦЗ
6
Вальтер Самуэль
ЦЗ
11
Рикардо Альварес
ЛП
5
Деян Станкович
ЦП
91
Эстебан Камбьяссо
ЦП
4
Хавьер Дзанетти
(К)
ПП
9
Мауро Сарате
ЦФ
22
Диего Милито
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Трабзонспор
1
Онур Реджер Киврак
ВР
22
Мустафа Юмлу
ЦЗ
21
Барыш Аташ
ЦП
18
Айкут Акгюн
ЦП
17
Павел Брожек
ЦП
10
Адриан Миржеевски
АП
12
Пауло Энрике
ЦФ
Интер
12
Лука Кастеллацци
ВР
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
10
Жоэль Оби
ЦП
8
Тиаго Мотта
ЦП
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
4-3-2-1
29
Зенгин
16
Чех
6
Гловацки
23
Качар
33
Челустка
0
Колман
16
Зокора
30
Балчи
25
Аланзиньо
7
Алтынтоп
17
Йылмаз
4-4-2
20
Сезар
5
Нагатомо
2
Лусио
6
Самуэль
26
Киву
4
Дзанетти
5
Станкович
91
Камбьяссо
11
Альварес
22
Милито
9
Сарате
30
Балчи
10
Миржеевски
10
Миржеевски
30
Балчи
25
Аланзиньо
12
Энрике
12
Энрике
25
Аланзиньо
9
Сарате
11
Коутиньо
11
Коутиньо
9
Сарате
11
Альварес
19
Фараони
19
Фараони
11
Альварес
22
Милито
11
Паццини
11
Паццини
22
Милито
Остались в запасе
Трабзонспор
Интер
21
Барыш Аташ
ЦП
1
Онур Реджер Киврак
ВР
22
Мустафа Юмлу
ЦЗ
18
Айкут Акгюн
ЦП
17
Павел Брожек
ЦП
Главный тренер
Шенол Гюнеш
12
Лука Кастеллацци
ВР
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
10
Жоэль Оби
ЦП
8
Тиаго Мотта
ЦП
Главный тренер
Клаудио Раньери
Остались в запасе
21
Барыш Аташ
ЦП
1
Онур Реджер Киврак
ВР
22
Мустафа Юмлу
ЦЗ
18
Айкут Акгюн
ЦП
17
Павел Брожек
ЦП
Остались в запасе
12
Лука Кастеллацци
ВР
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
10
Жоэль Оби
ЦП
8
Тиаго Мотта
ЦП
Главный тренер
Шенол Гюнеш
Главный тренер
Клаудио Раньери
Статистика матча Трабзонспор - Интер
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Трабзонспор
Товарищеские матчи
Зенит
- : -
15.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Турция. Суперлига, 10 тур
Трабзонспор
2 : 0
01.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 9 тур
Ризеспор
3 : 4
26.10.2026
Трабзонспор
Лига конференций, 2 тур
Трабзонспор
2 : 0
22.10.2026
Хартс
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Информация о матче
Главный судья:
Мартин Аткинсон
(Лидс)
Помощники судьи:
Майкл Малларки
Питер Керкап
Дополнительные помощники:
Стюарт Эттуэлл
Марк Клаттенбур
Резервный судья:
Андре Марринер (
Стадион:
Шенюл Гюнеш
Новости команд
Все
Трабзонспор
Интер
Стало известно, в каком клубе может оказаться 35-летний Де Брюйне зимой
Вчера, 10:04
Определен идеальный топ-клуб для Кисляка
11 ноября
4
Стало известно, сыграет ли Салах с «Зенитом»
9 ноября
3
«Интер» – «Комо»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Аланьяспор» – «Трабзонспор»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Стало известно, сыграет ли Салах с «Зенитом»
9 ноября
3
«Аланьяспор» – «Трабзонспор»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Суперлига: шансы «Аланьяспора» и «Трабзонспора» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Трабзонспор» – «Фрайбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Трабзонспора» и «Фрайбурга» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Стало известно, в каком клубе может оказаться 35-летний Де Брюйне зимой
Вчера, 10:04
Определен идеальный топ-клуб для Кисляка
11 ноября
4
«Интер» – «Комо»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Интера» и «Комо» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Фейеноорд» – «Интер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 3 ноября 2026
3 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+